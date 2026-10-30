Sverige vill använda

mindre plast.

Men nu använder vi

fler påsar av plast igen.

Tidigare hade Sverige

en särskild skatt

på påsar av plast.

Skatten gjorde att påsarna

blev dyrare att köpa.

Då köpte folk färre påsar.

Innan skatten använde folk

över 80 påsar var varje år.

Sedan blev det 14 påsar var.

Men i november år 2024

tog regeringen bort skatten.

Då köpte fler påsar igen.

Förra året använde folk

ungefär 23 påsar var.

Det säger myndigheten

Naturvårdsverket.

Joakim Brodahl

på organisationen

Håll Sverige Rent

tycker det är dåligt

att vi använder fler påsar igen.

Han säger att företag

och människor måste

använda färre påsar.

Sverige och EU vill

att människor använder

högst 40 påsar var på ett år.

Sverige klarar målet.

Många slänger plast i naturen.

Det är dåligt för miljön.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR