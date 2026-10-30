Fler påsar av plast
Sverige vill använda
mindre plast.
Men nu använder vi
fler påsar av plast igen.
Tidigare hade Sverige
en särskild skatt
på påsar av plast.
Skatten gjorde att påsarna
blev dyrare att köpa.
Då köpte folk färre påsar.
Innan skatten använde folk
över 80 påsar var varje år.
Sedan blev det 14 påsar var.
Men i november år 2024
tog regeringen bort skatten.
Då köpte fler påsar igen.
Förra året använde folk
ungefär 23 påsar var.
Det säger myndigheten
Naturvårdsverket.
Joakim Brodahl
på organisationen
Håll Sverige Rent
tycker det är dåligt
att vi använder fler påsar igen.
Han säger att företag
och människor måste
använda färre påsar.
Sverige och EU vill
att människor använder
högst 40 påsar var på ett år.
Sverige klarar målet.
Många slänger plast i naturen.
Det är dåligt för miljön.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Är väl bara ta bort plastpåsar från butikerna. Hur svårt kan det vara? Verkar som folk skiter I handlingen och konsekvens. Miljön är uppenbart ointressant
Konstiga diskussioner
Om vi köper plastpåsar på rulle till soppåsar eller köper i butik
Plast som plast.
Människor slänger inte bara plast påsar i naturen. Dessutom några personer slänger också papper och cigarretfimp i naturen. Jag tycker att den är dåligt och farligt för miljö.
Räknar de även flergång-plastkassar? Såna plastkassar med tjockare plastmaterial och med motiv till exempelvis skog. Här jag bor, såna har ökat.
Jag tycker det är konstigt att sätta på skatt pga det finns korkade människor som slänger plast i naturen. Jag tycker nedskräpning borde gå högre straff istället.
Det händer jag väljer plastpåse om det regnar.
23 påsar är ganska mycket om man tänker att man bara ska köpa plastpåse när man glömt ta med påse. Det borde kunna bli bättre. Men man måste endå ta med så mycket plastförpackningar hem för det finns nästan ingen mat som inte har plastförpackninga så kanske man borde göra något åt det istället