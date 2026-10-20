Sverige
Tjurar i en hage. Det är inte tjurarna som har rymt. Foto: Leif R Jansson/SCANPIX/TT
Tjurar på rymmen
I söndags rymde 50 tjurar
från en gård nära Skövde.
25 av dem hittades.
Men resten är
fortfarande på rymmen.
Tjurarna kunde ta sig ut
genom en trasig grind.
Nu letar folk efter djuren
med hjälp av hundar på marken
och drönare i luften.
– Tjurarna har sprungit
åt olika håll.
De är inte tillsammans.
Det säger Ester Martinsson
till Radio P4 Skaraborg.
Hon jobbar på gården
och är orolig för djuren.
Tjurarna är inte
trygga i skogen.
De har svårt att
hitta mat och vatten.
De riskerar också
att bli påkörda om de
kommer nära en väg.
– Vi vill att de
ska komma hem till
sina kompisar,
säger Ester Martinsson.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2026
Hoppas dom fångas .