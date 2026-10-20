Tjurar på rymmen

I söndags rymde 50 tjurar

från en gård nära Skövde.

25 av dem hittades.

Men resten är

fortfarande på rymmen.

Tjurarna kunde ta sig ut

genom en trasig grind.

Nu letar folk efter djuren

med hjälp av hundar på marken

och drönare i luften.

– Tjurarna har sprungit

åt olika håll.

De är inte tillsammans.

Det säger Ester Martinsson

till Radio P4 Skaraborg.

Hon jobbar på gården

och är orolig för djuren.

Tjurarna är inte

trygga i skogen.

De har svårt att

hitta mat och vatten.

De riskerar också

att bli påkörda om de

kommer nära en väg.

– Vi vill att de

ska komma hem till

sina kompisar,

säger Ester Martinsson.

8 SIDOR/TT