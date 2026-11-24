Håll koll på priserna
Nu är det black week.
Det är rea i affärer.
Många saker är billigare.
Men du måste hålla koll
på priserna.
En del av priserna
är inte rea på riktigt.
Det finns affärer som
höjer priserna på saker.
Sedan sänker de priserna
precis innan black week.
Då ser det ut som att
sakerna är billigare.
Så är det med
ungefär 10 procent
av sakerna på rean.
Det säger sajten Prisjakt.
Men de allra flesta sakerna
är alltså billigare på riktigt.
Det säger Prisjakt.
8 SIDOR/TT
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