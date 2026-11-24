Nu är det black week.

Det är rea i affärer.

Många saker är billigare.

Men du måste hålla koll

på priserna.

En del av priserna

är inte rea på riktigt.

Det finns affärer som

höjer priserna på saker.

Sedan sänker de priserna

precis innan black week.

Då ser det ut som att

sakerna är billigare.

Så är det med

ungefär 10 procent

av sakerna på rean.

Det säger sajten Prisjakt.

Men de allra flesta sakerna

är alltså billigare på riktigt.

Det säger Prisjakt.

8 SIDOR/TT