Snö i Stockholm
Det ska snöa i Stockholm
och nära Stockholm.
Det kan komma
15 centimeter snö.
Snön börjar falla
på fredag eftermiddag
och det ska fortsätta
fram till måndag.
Det säger experter
på myndigheten SMHI.
Snön kan göra
att det blir problem
i trafiken för bilar och tåg.
8 SIDOR
jaaaaa
är jag den bara flicka här som kan prata engleska HAHA
Är det katastrof då?
Jag älskar snön men hur ska jag kunna köra mina barnbarn till lek platsen
jaaaaaaaa ingen skola
Vad kul med snö, 🥳 men vad synd att det kommer bli mycket trafik🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠😎😎😎😎😎
Stockholmare är så dryga att dom får snö nu
vaaaaaa
SNÖ!!!!!!!!
WOHO snöööööööööööööööö
Donsö gangettt
Ja snåla kommunerna får skotta så man kan gå ut. Vi betalar skatt. Å salt bilarna komma igång. Å bilister köra ordentligt.
Jag bryr mig inte om folk kommer tänka jag är konstig. Men jag föredrar snö än sommarvärme.
Jag föredrar snö än sommarsolen.
När kommer det till malmö?
Det är bra för barnen och pulka
Hej 8 sidor😀😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😀
Ska det snöa i GÖTEBORG??????🥳😊😔😊😊
När det snöar kan du stanna hemma. ra varm kaffe och sova på sangen
Jaaaa snö!!! Men ska det snöa mer under vecka 48?