Tusentals höns blev dödade
En gård i Halland blev tvungen
att döda 200 tusen höns.
Ett farligt virus för fåglar
fanns på den.
Gården jobbar med ägg.
Myndigheter spärrade av gården.
Sedan bestämde de
att djuren måste dödas
för att stoppa smittan.
– Alla höns är döda.
Nu fokuserar vi
på att ta hand
om personalen
och få ordning på
gården igen.
Det säger gårdens chef
Oscar Olsson.
Viruset heter newcastlesjuka.
Det är farligt för fåglar
men inte för människor.
8 SIDOR/TT
Jag tycker så synd om det stackars hönsen😢
Hemskt, hur kunde 200.000 !! höns leva på en gård, jag kan inte föreställa mig att de hade tillräckligt med plats att leva bra utan djurplageri 😠
Hönsen förtjänar bättre liv en att död. Också om du Lovisa och Enya bryr er om djuren så Bode ni vara veganer.
Stackars höns. Vi behöver lagar som skyddar våra djur. Så många höns behöver större plats. Länstyrelsen göra fler besök å komma oväntat. Fler lagar att alla djur ska kunna vistas ute å inne. Förjävligt att vi har det såhär
Dödas det var starka ord dom avlivades för att dom var sjuka,antingen avlivas av den anledningen eller avlivas i ett senare till mat eller djurfoder.Verkar humanst att avlivas för det, att man har en sjukdom.