En gård i Halland blev tvungen

att döda 200 tusen höns.

Ett farligt virus för fåglar

fanns på den.

Gården jobbar med ägg.

Myndigheter spärrade av gården.

Sedan bestämde de

att djuren måste dödas

för att stoppa smittan.

– Alla höns är döda.

Nu fokuserar vi

på att ta hand

om personalen

och få ordning på

gården igen.

Det säger gårdens chef

Oscar Olsson.

Viruset heter newcastlesjuka.

Det är farligt för fåglar

men inte för människor.

8 SIDOR/TT