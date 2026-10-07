Vardags

En älg utan horn som står på en myr.

En älg. Foto: Anders Strömquist/SVT

Jakt på älg i hela landet

Sedan den 1 september
är det jakt på älgar
i norra Sverige.

Den 8 oktober börjar jakten
på älgar i södra Sverige.

Varje år är det jakt på älgar.
Myndigheten Länsstyrelsen
bestämmer hur många älgar
som får skjutas.

Jägarna brukar skjuta
många älgar.

På grund av jakten
har älgarna i Sverige
varit nära att hamna
på listan över hotade djur.

Men i år finns det fler älgar
än för tre år sedan.
Det säger experter
på universitetet SLU.
De har räknat älgarna.

Älgarna kan ha blivit fler
för att jägarna
har skjutit färre älgar
de senaste åren.

När det är jakt på älgar
måste du vara försiktig
om du går i skogen.
Du får gå i skogen
under tider med jakt.
Men du får inte störa jakten.

När det är jakt i skogen
är det bra
att ha kläder med färg.
Då syns du bättre.

Jakten på älg håller på
till januari.

8 SIDOR/TT

Älgen
  • Älgen kan bli över två meter hög.
  • Den väger mellan 200 och 700 kilo.
  • Tjuren väger mer än kon.
  • Tjuren är hanen.
    Kon är honan.
  • Älgen finns i skogen
    i nästan hela Sverige.
    Men inte i södra Skåne
    och på Gotland.
  • Älgen äter knoppar, skott och blad
    på buskar och träd.

    Informationen kommer från universitetet SLU

7 oktober 2026

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9 kommentarer
  1. Milena och Miska skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 10:21

    NEJ! MISKA och jag protesterar!

    Svara
  2. Anna skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 10:24

    Jag brukar följa med på Älgjakt varje år.och älgkött är gott.

    Svara
  3. Anonym skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 11:51

    Vi har snart inga djur i skogen. Så gnäller vi på andra länder. Å när de skjuter så springer djuren för livet ut på vägarna rädda. Sluta skjut låt räv å varg ha sin mat ifred.

    Svara
  4. Hugo skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 17:12

    Hur många mer älgar är det? Dubbelt så mycket tre gånger så mycket eller mer?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      7 oktober, 2026 kl. 17:50

      Hej!

      Efter jakten förra året
      fanns det 255 tusen älgar.
      Det var 55 tusen fler
      än två år tidigare.
      Det säger experterna som räknat.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  5. Pathfinder skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 17:39

    🤬🤬🤬🤬🤬dem som är med i älg jakten

    Svara
  6. V skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 18:11

    Man måste skjuta några annars blir dom för många.

    Svara
  7. korvmannen skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 18:50

    Älgjakt är bra eftersom den håller älgstammen på en lagom nivå, minskar risken för trafikolyckor och skyddar skogen från betesskador. Vissa tycker att jakt är grymt, men reglerad jakt kan minska lidande och förhindra att älgstammen blir för stor. Därför är älgjakt viktig för naturen och samhället.

    Svara
  8. Mia skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 19:30

    Precis det var bra förklarat av dig.

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