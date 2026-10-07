Jakt på älg i hela landet

Sedan den 1 september

är det jakt på älgar

i norra Sverige.

Den 8 oktober börjar jakten

på älgar i södra Sverige.

Varje år är det jakt på älgar.

Myndigheten Länsstyrelsen

bestämmer hur många älgar

som får skjutas.

Jägarna brukar skjuta

många älgar.

På grund av jakten

har älgarna i Sverige

varit nära att hamna

på listan över hotade djur.

Men i år finns det fler älgar

än för tre år sedan.

Det säger experter

på universitetet SLU.

De har räknat älgarna.

Älgarna kan ha blivit fler

för att jägarna

har skjutit färre älgar

de senaste åren.

När det är jakt på älgar

måste du vara försiktig

om du går i skogen.

Du får gå i skogen

under tider med jakt.

Men du får inte störa jakten.

När det är jakt i skogen

är det bra

att ha kläder med färg.

Då syns du bättre.

Jakten på älg håller på

till januari.

8 SIDOR/TT