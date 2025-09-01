Sverige

En älg i skogen.

Nu får jägarna i norra Sverige skjuta älgar. Foto: Paul Kleiven/NTB/TT

Jakten på älg börjar

Nu börjar jakten på älg
i Sverige.
Jakten startar i norra Sverige.

I södra Sverige börjar jakten
den 8 oktober.

De senaste åren har jägarna
skjutit färre älgar än vanligt.
Därför har det blivit
fler älgar i Sverige.

Förra året fanns ungefär
300 tusen älgar i Sverige.

I år får jägarna skjuta
fler älgar.
Totalt får de skjuta
72 tusen älgar.

Lycksele kommun
ska köpa älgar
som nyss blivit skjutna.
Älgarnas kött ska bli mat
i skolor och på hem för äldre.

Jägarna får jaga
fram till den 31 januari
nästa år.

8 SIDOR/TT

1 september 2025

5 kommentarer
  1. Milena och Miska skriver:
    1 september, 2025 kl. 10:43

    Jag och Miska protesterar!

  2. Älg kött e gott skriver:
    1 september, 2025 kl. 11:46

    Yes äntligen lite älg jakt!

  3. skibidi skriver:
    1 september, 2025 kl. 12:28

    är vid min skog.😃

  4. V skriver:
    1 september, 2025 kl. 12:55

    Jag brukar göra älgköttbullar till jul.

  5. Älg 1 skriver:
    1 september, 2025 kl. 13:26

    Sluta mörda min familj😤😠😭😢🤠😎😷😮😔😴🥳🥰💔

