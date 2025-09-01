Jakten på älg börjar

Sverige
Nu får jägarna i norra Sverige skjuta älgar. Foto: Paul Kleiven/NTB/TT
Nu börjar jakten på älg
i Sverige.
Jakten startar i norra Sverige.
I södra Sverige börjar jakten
den 8 oktober.
De senaste åren har jägarna
skjutit färre älgar än vanligt.
Därför har det blivit
fler älgar i Sverige.
Förra året fanns ungefär
300 tusen älgar i Sverige.
I år får jägarna skjuta
fler älgar.
Totalt får de skjuta
72 tusen älgar.
Lycksele kommun
ska köpa älgar
som nyss blivit skjutna.
Älgarnas kött ska bli mat
i skolor och på hem för äldre.
Jägarna får jaga
fram till den 31 januari
nästa år.
Jag och Miska protesterar!
Yes äntligen lite älg jakt!
är vid min skog.😃
Jag brukar göra älgköttbullar till jul.
Sluta mörda min familj😤😠😭😢🤠😎😷😮😔😴🥳🥰💔