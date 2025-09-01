Jakten på älg börjar

Nu börjar jakten på älg

i Sverige.

Jakten startar i norra Sverige.

I södra Sverige börjar jakten

den 8 oktober.

De senaste åren har jägarna

skjutit färre älgar än vanligt.

Därför har det blivit

fler älgar i Sverige.

Förra året fanns ungefär

300 tusen älgar i Sverige.

I år får jägarna skjuta

fler älgar.

Totalt får de skjuta

72 tusen älgar.

Lycksele kommun

ska köpa älgar

som nyss blivit skjutna.

Älgarnas kött ska bli mat

i skolor och på hem för äldre.

Jägarna får jaga

fram till den 31 januari

nästa år.

