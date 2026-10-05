Ett till val i Brasilien

I söndags var det val

i landet Brasilien.

Folket röstade om

vem som ska vara

landets ledare, president.

Men det blev ingen klar

segrare i valet.

Därför ska det bli ett till val.

Flávio Bolsonaro

och Lula da Silva

fick flest röster.

I nästa val får folket

bara välja mellan dem.

Valet är söndagen

den 25 oktober.

För att bli president

måste du få fler än

hälften av rösterna.

8 SIDOR/TT