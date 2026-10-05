Världen
Folk står i kö för att rösta i staden Brasilia. Foto: Eraldo Peres/AP/TT
Flavio Bolsonaro. Foto: Eraldo Peres/AP/TT
Lula da Silva. Foto: Andre Penner/AP/TT
Ett till val i Brasilien
I söndags var det val
i landet Brasilien.
Folket röstade om
vem som ska vara
landets ledare, president.
Men det blev ingen klar
segrare i valet.
Därför ska det bli ett till val.
Flávio Bolsonaro
och Lula da Silva
fick flest röster.
I nästa val får folket
bara välja mellan dem.
Valet är söndagen
den 25 oktober.
För att bli president
måste du få fler än
hälften av rösterna.
8 SIDOR/TT
- Lula da Silva vill
fortsätta som president.
Han är till vänster i politiken.
- Flávio Bolsonaro
vill också bli president.
Han är till höger i politiken.
Han är son till den tidigare
presidenten Jair Bolsonaro.
De är vänner med
USAs ledare Donald Trump.
5 oktober 2026