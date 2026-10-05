Världen

  • APTOPIX Brazil Election

    Folk står i kö för att rösta i staden Brasilia. Foto: Eraldo Peres/AP/TT

  • Brazil Election

    Flavio Bolsonaro. Foto: Eraldo Peres/AP/TT

  • Brazil Election

    Lula da Silva. Foto: Andre Penner/AP/TT

Ett till val i Brasilien

I söndags var det val
i landet Brasilien.
Folket röstade om
vem som ska vara
landets ledare, president.

Men det blev ingen klar
segrare i valet.
Därför ska det bli ett till val.

Flávio Bolsonaro
och Lula da Silva
fick flest röster.
I nästa val får folket
bara välja mellan dem.

Valet är söndagen
den 25 oktober.

För att bli president
måste du få fler än
hälften av rösterna.

8 SIDOR/TT

De vill båda bli president
  • Lula da Silva vill
    fortsätta som president.
    Han är till vänster i politiken.
  • Flávio Bolsonaro
    vill också bli president.
    Han är till höger i politiken.
    Han är son till den tidigare
    presidenten Jair Bolsonaro.
    De är vänner med
    USAs ledare Donald Trump.

5 oktober 2026

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