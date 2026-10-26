Världen

Massor av glada människor står runt Lula da Silva som sträcker upp en arm i luften.

Brasiliens president Lula da Silva står i mitten. Foto: Andre Penner/AP/TT

Lula vann i Brasilien

Det har varit val
i landet Brasilien.
Lula da Silva vann valet.

Han var redan
Brasiliens president.
Nu får han fortsätta
att styra landet.

Valet var mycket jämnt.

Lula da Silva
fick lite fler röster
än motståndaren
Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro
har ännu inte sagt
att Lula da Silva vunnit valet.
Han säger att valet
borde göras om.

Lula da Silva
är till vänster i politiken.
Han är 80 år.

Flávio Bolsonaro
är till höger i politiken.
Han är son till
politikern Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro har tidigare
varit president i Brasilien.

Förra året blev han
straffad med fängelse
för att ha gjort brott
efter valet år 2022.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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