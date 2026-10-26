Lula vann i Brasilien

Det har varit val

i landet Brasilien.

Lula da Silva vann valet.

Han var redan

Brasiliens president.

Nu får han fortsätta

att styra landet.

Valet var mycket jämnt.

Lula da Silva

fick lite fler röster

än motståndaren

Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro

har ännu inte sagt

att Lula da Silva vunnit valet.

Han säger att valet

borde göras om.

Lula da Silva

är till vänster i politiken.

Han är 80 år.

Flávio Bolsonaro

är till höger i politiken.

Han är son till

politikern Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro har tidigare

varit president i Brasilien.

Förra året blev han

straffad med fängelse

för att ha gjort brott

efter valet år 2022.

8 SIDOR/TT