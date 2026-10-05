Två skjutna till döds i Norge

En man sköt

mot jägare i Norge.

En pappa och hans

vuxna son dog.

Pappan var ungefär 70 år.

Sonen var ungefär 40 år.

En man blev skadad.

Det var tidigt i söndags morse

som personerna i ett jaktlag

hade samlats i Halden.

Det ligger i södra Norge

nära gränsen till Sverige.

Ungefär tio personer

var med i jaktlaget.

Mannen som sköt är ungefär 30 år.

Han använde ett vapen

för jakt när han sköt.

De andra kunde hålla fast

mannen på platsen tills

poliserna kom dit.

Norska tidningar skriver

att mannen tidigare

hade varit med i jaktlaget.

Poliserna tror att skjutningen

beror på ett bråk.

Mannen sitter nu inlåst

hos poliserna.

Han har erkänt skjutningen.

Men han vill inte säga

varför han sköt.

Mannen ska undersökas

av läkare för att se om

han är psykiskt sjuk.

8 SIDOR/TT