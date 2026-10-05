Världen

En ambulans, en polisbil och flera poliser syns på en väg nära en skog.

Norska poliser på platsen där två personer i ett jaktlag sköts till döds. Foto: Andersen/NTB/TT

Två skjutna till döds i Norge

En man sköt
mot jägare i Norge.
En pappa och hans
vuxna son dog.
Pappan var ungefär 70 år.
Sonen var ungefär 40 år.
En man blev skadad.

Det var tidigt i söndags morse
som personerna i ett jaktlag
hade samlats i Halden.
Det ligger i södra Norge
nära gränsen till Sverige.

Ungefär tio personer
var med i jaktlaget.

Mannen som sköt är ungefär 30 år.
Han använde ett vapen
för jakt när han sköt.
De andra kunde hålla fast
mannen på platsen tills
poliserna kom dit.

Norska tidningar skriver
att mannen tidigare
hade varit med i jaktlaget.

Poliserna tror att skjutningen
beror på ett bråk.

Mannen sitter nu inlåst
hos poliserna.
Han har erkänt skjutningen.
Men han vill inte säga
varför han sköt.

Mannen ska undersökas
av läkare för att se om
han är psykiskt sjuk.

8 SIDOR/TT

5 oktober 2026

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1 kommentar
  1. 67 skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:36

    woah jag hatar när sånt här händer 😭

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