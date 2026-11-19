De senaste dagarna

har Israels militärer

gjort attacker mot det

palestinska området Gaza.

Israels militärer

säger att det finns

hot mot dem i Gaza.

I onsdags blev tre personer

dödade av israeliska attacker.

Det säger myndigheterna i området

som styrs av gruppen Hamas.

I tisdags blev två personer

från Hamas dödade.

Det säger Israels militärer.

Både Israel och Hamas

gör livet farligt

för vanligt folk i Gaza.

Det säger en grupp för fred

som USAs ledare

Donald Trump har ordnat.

Egentligen är det paus i kriget

mellan Israel och Hamas.

Men rapporter från Gaza säger

att ungefär 1 600 människor

har blivit dödade

i Israels attacker under pausen.

8 SIDOR/TT