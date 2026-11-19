Attacker mot Gaza
De senaste dagarna
har Israels militärer
gjort attacker mot det
palestinska området Gaza.
Israels militärer
säger att det finns
hot mot dem i Gaza.
I onsdags blev tre personer
dödade av israeliska attacker.
Det säger myndigheterna i området
som styrs av gruppen Hamas.
I tisdags blev två personer
från Hamas dödade.
Det säger Israels militärer.
Både Israel och Hamas
gör livet farligt
för vanligt folk i Gaza.
Det säger en grupp för fred
som USAs ledare
Donald Trump har ordnat.
Egentligen är det paus i kriget
mellan Israel och Hamas.
Men rapporter från Gaza säger
att ungefär 1 600 människor
har blivit dödade
i Israels attacker under pausen.
8 SIDOR/TT
jag gillar inte trump
vi*
jag hatar trump
Oroa er inte, jag kommer inte låta det här hända
haha
”Attack mot Hamas” Ska det vara, Israel krigar inte mot Gaza, de krigar mot Hamas.
Hej Mustafa!
Tack för din kommentar.
Det står inte
i texten att Israel
krigar mot Gaza.
Vi berättar var attackerna händer.
Vänligen,
Anders fuck israel dom gör en brott och Israel gör folkmord
Älskar Trump. Kingen. De andra är bara nollor utan substans.
Och de är snart borta för alltid.
Längtar.