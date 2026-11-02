Hans promenad tog 28 år

Karl Bushby från Storbritannien

är en äventyrare.

Han gör ovanliga saker.

År 1998 startade han

en mycket lång promenad.

Han skulle gå

från Chile i Sydamerika

till sitt hem i Storbritannien.

Promenaden tog 28 år.

I söndags kom han fram.

Flera hundra människor

tog emot honom

på torget i staden Hull.

Hans mamma och son

väntade på honom där.

Det gjorde också

ett barnbarn som

han aldrig hade träffat.

Karl Bushby var

en ung man

när han började gå.

Nu har han hunnit bli 57 år.

På sin väg har han

gått genom Sydamerika

och Nordamerika.

Han har passerat

Alaska och Ryssland.

Han har inte använt

flyg, båt, bil eller

någon annan hjälp.

Han har bara gått och simmat.

Bland det jobbigaste

var att simma över

Engelska kanalen.

Det berättar Bushby

för tidningen Dagens Nyheter.

Men varför gjorde

han den långa promenaden?

– Vad annars

kan man göra i livet

som är så spännande

och roligt?

Jag gillar att vandra.

Det var ju perfekt.

Det säger Karl Bushby

till Dagens Nyheter.

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