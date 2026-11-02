Bildgalleri
Hans promenad tog 28 år
Karl Bushby från Storbritannien
är en äventyrare.
Han gör ovanliga saker.
År 1998 startade han
en mycket lång promenad.
Han skulle gå
från Chile i Sydamerika
till sitt hem i Storbritannien.
Promenaden tog 28 år.
I söndags kom han fram.
Flera hundra människor
tog emot honom
på torget i staden Hull.
Hans mamma och son
väntade på honom där.
Det gjorde också
ett barnbarn som
han aldrig hade träffat.
Karl Bushby var
en ung man
när han började gå.
Nu har han hunnit bli 57 år.
På sin väg har han
gått genom Sydamerika
och Nordamerika.
Han har passerat
Alaska och Ryssland.
Han har inte använt
flyg, båt, bil eller
någon annan hjälp.
Han har bara gått och simmat.
Bland det jobbigaste
var att simma över
Engelska kanalen.
Det berättar Bushby
för tidningen Dagens Nyheter.
Men varför gjorde
han den långa promenaden?
– Vad annars
kan man göra i livet
som är så spännande
och roligt?
Jag gillar att vandra.
Det var ju perfekt.
Det säger Karl Bushby
till Dagens Nyheter.
8 SIDOR
är det riktig sänt? han bara simma över english channel? 😮
det är att stort rekord som andra mannikör inte har.
ja fatta 0 vad du sa