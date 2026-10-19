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Elisabeth Thand Ringqvist är ledare för Centerpartiet. Foto: Christine Olsson/TT
Hon får viktigt uppdrag
Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
får prova att ordna en ny regering.
Det säger riksdagens talman
Andreas Norlén.
Nu ska Elisabeth Thand Ringqvist
prata med partierna
hon vill samarbeta med.
Den här gången
ska hon prata med partier
i mitten av politiken.
Det säger talmannen.
Det är inte klart exakt
vilka partier det är.
Om Thand Ringqvist lyckas
ska riksdagen rösta
om en ny statsminister.
I så fall blir det ledaren
för det största av de partierna.
Det är Magdalena Andersson
från Socialdemokraterna.
Förra veckan misslyckades
Magdalena Andersson
att ordna en ny regering.
Hon vill samarbeta med
- Centerpartiet
- Miljöpartiet
- Vänsterpartiet.
Men Vänsterpartiet
och Centerpartiet är inte överens.
Därför röstade riksdagen nej
till Magdalena Andersson.
Elisabeth Thand Ringqvist
ska vara klar med sitt uppdrag
senaste måndagen den 26 oktober.
8 SIDOR/TT
- Det är speciellt när riksdagen
röstar om en statsminister.
- Det viktiga är inte
hur många som säger ja.
Det viktiga är hur många
som säger nej.
- Om fler än hälften säger nej
blir personen inte statsminister.
- Om riksdagen röstar nej
fyra gånger till en statsminister
blir det ett extra val i Sverige.
19 oktober 2026
Hopas att det blir en regering snart.
Social demokert har två del i inne egen parti. en del säger nej till V och andra säger Ja.
om de kommer överans med Ja så alla fyra parties kan jobba till samma och skapa ny regreningen. och jag tror Röd / Grön är viktig för sverige.
Altså SD eller Blå / Gula kan förstöra sverige och de gjortde redan. Tack
Hoppas Centern tar sitt förnuft till till fånga och går över till det blågula läget. En rödgrön regering skulle förstöra Sverige för all framtid.
I am an immigrant in Sweden, but I support the Sweden Democrats (SD) and Jimmy Åkesson. I respect him because I believe he is working for his own people and his country. I think everyone should respect their culture and language. 🥰
Nej!!! blågula sidan!!!