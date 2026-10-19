Hon får viktigt uppdrag

Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

får prova att ordna en ny regering.

Det säger riksdagens talman

Andreas Norlén.

Nu ska Elisabeth Thand Ringqvist

prata med partierna

hon vill samarbeta med.

Den här gången

ska hon prata med partier

i mitten av politiken.

Det säger talmannen.

Det är inte klart exakt

vilka partier det är.

Om Thand Ringqvist lyckas

ska riksdagen rösta

om en ny statsminister.

I så fall blir det ledaren

för det största av de partierna.

Det är Magdalena Andersson

från Socialdemokraterna.

Förra veckan misslyckades

Magdalena Andersson

att ordna en ny regering.

Hon vill samarbeta med

Centerpartiet

Miljöpartiet

Vänsterpartiet.

Men Vänsterpartiet

och Centerpartiet är inte överens.

Därför röstade riksdagen nej

till Magdalena Andersson.

Elisabeth Thand Ringqvist

ska vara klar med sitt uppdrag

senaste måndagen den 26 oktober.

8 SIDOR/TT