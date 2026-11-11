Bildgalleri
Andersson vill försöka igen
Just nu är det Moderaternas
ledare Ulf Kristersson som ska
undersöka om han kan bli
statsminister.
Han har bett riksdagens
ledare om mer tid för det.
Moderaterna vill samarbeta med
• Kristdemokraterna
• Liberalerna
• Centerpartiet.
Den regeringen måste troligen
ha stöd från Sverigedemokraterna.
Nu har också Socialdemokraternas
ledare Magdalena Andersson sagt
att hon vill undersöka igen
om hon kan bli statsminister.
Socialdemokraterna vill sitta
i regering med
• Miljöpartiet
• och Centerpartiet.
De ska samarbeta
med Vänsterpartiet.
Andersson tycker inte att riksdagen
ska rösta om Kristersson nästa vecka.
Partierna behöver mer tid
för att prata om politiken
för Sverige, säger hon.
Många vill att Vänsterpartiet
ska ändra sig.
Partiet har krävt att få vara med
i Anderssons regering.
Men det säger Centerpartiet
nej till.
Centerpartiet har också sagt nej
till att sitta i en regering
som måste ha stöd från
Sverigedemokraterna.
Vem som blir statsminister till slut
beror troligen på vilken grupp
som Centerpartiet vill
samarbeta med.
8 SIDOR/TT
Vem tror du blir Sveriges
nästa statsminister?
Skriv gärna en kommentar.
magaldena hoppas det att hon blir stadsminster snart
JAAAAAA!!!!!
Magdaena Andersson blir stadsminister tror jag.
:I magdalena är sämst.🤢😂
HEJA MAGDA!
Nej till Magdalena Andersson bättre johan persson och hans fru
Ja till ulf kristersson
8 sidor vem tror ni som kommer bli statsminister?
Ja till Magdalena Andersson hon kan vara för att hon är snäll
Ärligt tala jag vill se Magda att bli statsminister för Sverige för det här har blivit som en cirkus det är dåligt för Sverige att de leker med vem som är tuffast i svenska politik
Medalena.
Hon kan försöka igen.
Därför att hennes parti är stor
Magdalena 100/100
Om ,partijena inte
Hita everens, båra en utveg, ny vall .
Ekonomi bli dåligt, non måste tå ansvår.
Ulf är bästa💚men utan samma arbete sverigedemokraterna.
Det viktigaste för oss är inte vem som kommer till makten, utan att personen leder landet mot välstånd och utveckling. Vi behöver en ledare som älskar sitt land och sitt folk, och som verkligen vill göra landet rikt och välmående.
För oss är alla partiledare bra, om de älskar sitt land, är engagerade och arbetar hårt för sitt folk. Om de genomför viktiga reformer, gör landet rikare, bekämpar brottsligheten, skapar fred och trygghet och ser till att alla människor får ett bättre och lyckligare liv, då är de riktiga ledare.
Ulf Kristersson eller Jimmie Åkesson
Ja till Ulf kistersson ,bra för Sverige
Gärna Magdalena.
Tack
Ja till Magdalena A
Jag vill ha Magda
Jag hoppas på att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir nästa statsminister
Hellre en mittenregering med S M C aldrig sd
Ja Magda och nej Ulf.
Asså Ulf kan inte bli minister igen