Andersson vill försöka igen

Just nu är det Moderaternas

ledare Ulf Kristersson som ska

undersöka om han kan bli

statsminister.

Han har bett riksdagens

ledare om mer tid för det.

Moderaterna vill samarbeta med

• Kristdemokraterna

• Liberalerna

• Centerpartiet.

Den regeringen måste troligen

ha stöd från Sverigedemokraterna.

Nu har också Socialdemokraternas

ledare Magdalena Andersson sagt

att hon vill undersöka igen

om hon kan bli statsminister.

Socialdemokraterna vill sitta

i regering med

• Miljöpartiet

• och Centerpartiet.

De ska samarbeta

med Vänsterpartiet.

Andersson tycker inte att riksdagen

ska rösta om Kristersson nästa vecka.

Partierna behöver mer tid

för att prata om politiken

för Sverige, säger hon.

Många vill att Vänsterpartiet

ska ändra sig.

Partiet har krävt att få vara med

i Anderssons regering.

Men det säger Centerpartiet

nej till.

Centerpartiet har också sagt nej

till att sitta i en regering

som måste ha stöd från

Sverigedemokraterna.

Vem som blir statsminister till slut

beror troligen på vilken grupp

som Centerpartiet vill

samarbeta med.

8 SIDOR/TT

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