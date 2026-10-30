Din vardag
Det är mörkt. Men det lyser många ljus vid gravar.
Ljus på en kyrkogård. Foto: TT

Ljus för dem som dött

Lördagen den 31 oktober
är det inte bara halloween.
Det är också den
kristna högtiden
alla helgons dag.

Då tänker många
lite extra på människor som dött.
Människor samlas
på kyrkogårdar i Sverige.

Många tänder ljus vid gravar
och minns dem som dött.

Flera hundra ljus
brukar lysa upp
kyrkogårdarna den helgen.

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2 kommentarer

  2. 31 oktober 2026 kl. 07:08
    R skriver:

    Jagxhar en del som lämnat mig,tänkercpå dom emellanåt inte bara till allhelgona helgen men kågra dagar innan tänder jag kjus,sätter blommir på 6 olika minneslundar.Men jag tänker mer på alla som är i livet för det kan ändra sig fort.

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