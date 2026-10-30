Ljus för dem som dött
Lördagen den 31 oktober
är det inte bara halloween.
Det är också den
kristna högtiden
alla helgons dag.
Då tänker många
lite extra på människor som dött.
Människor samlas
på kyrkogårdar i Sverige.
Många tänder ljus vid gravar
och minns dem som dött.
Flera hundra ljus
brukar lysa upp
kyrkogårdarna den helgen.
8 SIDOR
Det är en viktig dag.
Jagxhar en del som lämnat mig,tänkercpå dom emellanåt inte bara till allhelgona helgen men kågra dagar innan tänder jag kjus,sätter blommir på 6 olika minneslundar.Men jag tänker mer på alla som är i livet för det kan ändra sig fort.