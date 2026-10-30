Ljus för dem som dött

Lördagen den 31 oktober

är det inte bara halloween.

Det är också den

kristna högtiden

alla helgons dag.

Då tänker många

lite extra på människor som dött.

Människor samlas

på kyrkogårdar i Sverige.

Många tänder ljus vid gravar

och minns dem som dött.

Flera hundra ljus

brukar lysa upp

kyrkogårdarna den helgen.

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