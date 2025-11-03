Sverige

    Många klädde ut sig i fredags i Stockholm för att fira halloween. De gick en parad. Foton: Anders Wiklund/TT

    Många var med i paraden. De hade klätt ut sig till något läskigt.

    En läskig clown vid Sergels torg i Stockholm.

    Människor tände ljus vid Sankt Pauli Mellersta kyrkogård i Malmö i lördags. Foto: Johan Nilsson/TT

Många firade halloween

Under helgen firade
många halloween.
De klädde ut sig till något läskigt.

I Stockholm samlades många
människor för att gå i en parad.
Det var vid Sergels torg
i fredags.

I lördags den 1 november
var det en annan högtid,
alla helgons dag.
Då tände många ljus vid gravar
för att minnas de som har dött.

Firade du halloween
eller alla helgons dag?
Skriv gärna en kommentar.

3 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. Majvor skriver:
    3 november, 2025 kl. 12:27

    Jag vet inte riktigt vad jag tycker om denna högtid

    Svara
  2. ieremia skriver:
    3 november, 2025 kl. 13:00

    Min familj fyrar inte halloween men jag bara gick på bus eller godis med mina kusiner

    Svara
  3. TANG skriver:
    3 november, 2025 kl. 13:11

    8sidor du fixar att något läskigt istället ”något läskgt”😀😀😀

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      3 november, 2025 kl. 13:25

      Tack, det är fixat!
      /8 Sidor

  4. Bebi Peggy skriver:
    3 november, 2025 kl. 13:51

    Jag brydde mig inte om att fira någonting. På parkeringen där jag bor finns det däremot äggskal som vittnar om att någon firat halloween.

    Svara
  5. Emmi skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:07

    Vi firade ”Halloween”, men på kristna sätt. All hallows eve(ning) = allra heliga afton. Vi påminde om all heliga, som är i himlen och bed för oss inför Gud. Jag tänker att det behövs i den här konstig världen.

    Svara
  6. S V skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:39

    Nej, jag vet inte faktis.

    Svara
  7. Man skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:48

    Jag firade Halloween och högtiden som man tänder ljus minnas de som har dött.
    Det är både spännande för mig det tycker jag.

    Svara
  8. Hallåa skriver:
    3 november, 2025 kl. 14:53

    Till emmi nej halloween är ingen kristen högtid 😂 kommer från irländsk minoritet, kelterna tog in bla till usa,på 1800 talet,🍊.rätt ska vara rätt

    Svara
  9. 🧔‍♀️🎚️ skriver:
    3 november, 2025 kl. 16:31

    Någon blågul islam finns inte heller. Rätt ska vara rätt.

    Svara
