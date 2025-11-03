Sverige
Många klädde ut sig i fredags i Stockholm för att fira halloween. De gick en parad. Foton: Anders Wiklund/TT
Många var med i paraden. De hade klätt ut sig till något läskigt.
En läskig clown vid Sergels torg i Stockholm.
Människor tände ljus vid Sankt Pauli Mellersta kyrkogård i Malmö i lördags. Foto: Johan Nilsson/TT
Många firade halloween
Under helgen firade
många halloween.
De klädde ut sig till något läskigt.
I Stockholm samlades många
människor för att gå i en parad.
Det var vid Sergels torg
i fredags.
I lördags den 1 november
var det en annan högtid,
alla helgons dag.
Då tände många ljus vid gravar
för att minnas de som har dött.
Firade du halloween
eller alla helgons dag?
Skriv gärna en kommentar.
3 november 2025
Jag vet inte riktigt vad jag tycker om denna högtid
Min familj fyrar inte halloween men jag bara gick på bus eller godis med mina kusiner
8sidor du fixar att något läskigt istället ”något läskgt”😀😀😀
Tack, det är fixat!
/8 Sidor
Jag brydde mig inte om att fira någonting. På parkeringen där jag bor finns det däremot äggskal som vittnar om att någon firat halloween.
Vi firade ”Halloween”, men på kristna sätt. All hallows eve(ning) = allra heliga afton. Vi påminde om all heliga, som är i himlen och bed för oss inför Gud. Jag tänker att det behövs i den här konstig världen.
Nej, jag vet inte faktis.
Jag firade Halloween och högtiden som man tänder ljus minnas de som har dött.
Det är både spännande för mig det tycker jag.
Till emmi nej halloween är ingen kristen högtid 😂 kommer från irländsk minoritet, kelterna tog in bla till usa,på 1800 talet,🍊.rätt ska vara rätt
Någon blågul islam finns inte heller. Rätt ska vara rätt.