Många firade halloween

Under helgen firade

många halloween.

De klädde ut sig till något läskigt.

I Stockholm samlades många

människor för att gå i en parad.

Det var vid Sergels torg

i fredags.

I lördags den 1 november

var det en annan högtid,

alla helgons dag.

Då tände många ljus vid gravar

för att minnas de som har dött.

