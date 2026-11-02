Bildgalleri
De klädde ut sig
I lördags var det
festen halloween.
Då brukar folk
över hela världen
klä ut sig
till olika figurer.
I Stockholm samlades
många tusen människor
för att gå tillsammans
genom staden i sina dräkter.
I staden New York i USA
ordnade Heidi Klum
en fest.
Hon är modell
och brukar visa
vackra kläder.
Nu klädde hon ut sig
i en dräkt som var
som en stor hand
med blod.
Det tog många timmar
för henne att ta på dräkten.
Heidi Klum har ordnat
en fest på halloween
i 25 år.
Ungefär hälften
av människorna i Sverige
firar halloween.
Det svarar folk
i en undersökning.
8 SIDOR
Firade du halloween?
Vad klädde du ut dig till?
Skriv gärna en kommentar
Jag kläde ut mig till en angel. Vad kläde du ut till
jag kläde ut mig till en docktor
jag var ett läbbigt moster
jag var ett läbbigt moster