Din vardag

Bildgalleri

  1. Utklädda personer gick genom Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT
  2. En person klädd som figuren Dracula med blod runt munnen. Foto: Claudio Bresciani/TT
  3. Olof Byström och Milo Falk klädde ut sig och gick med i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT
  4. Så här klädde Claudio Díaz ut sig. Foto: Claudio Bresciani/TT
  5. Så här var Jonas och Malin Olofsson klädda. Foto: Claudio Bresciani/TT
  6. Fotomodellen Heidi Klum har klätt ut sig till en hand. Intill står hennes barn i sina dräkter. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

De klädde ut sig

I lördags var det
festen halloween.

Då brukar folk
över hela världen
klä ut sig
till olika figurer.

I Stockholm samlades
många tusen människor
för att gå tillsammans
genom staden i sina dräkter.

I staden New York i USA
ordnade Heidi Klum
en fest.
Hon är modell
och brukar visa
vackra kläder.

Nu klädde hon ut sig
i en dräkt som var
som en stor hand
med blod.

Det tog många timmar
för henne att ta på dräkten.

Heidi Klum har ordnat
en fest på halloween
i 25 år.

Ungefär hälften
av människorna i Sverige
firar halloween.
Det svarar folk
i en undersökning.

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Firade du halloween?
Vad klädde du ut dig till?
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