De klädde ut sig

I lördags var det

festen halloween.

Då brukar folk

över hela världen

klä ut sig

till olika figurer.

I Stockholm samlades

många tusen människor

för att gå tillsammans

genom staden i sina dräkter.

I staden New York i USA

ordnade Heidi Klum

en fest.

Hon är modell

och brukar visa

vackra kläder.

Nu klädde hon ut sig

i en dräkt som var

som en stor hand

med blod.

Det tog många timmar

för henne att ta på dräkten.

Heidi Klum har ordnat

en fest på halloween

i 25 år.

Ungefär hälften

av människorna i Sverige

firar halloween.

Det svarar folk

i en undersökning.

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Firade du halloween?

Vad klädde du ut dig till?

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