Många sitter för mycket
Många människor sitter stilla
för mycket varje dag.
Det kan vara dåligt för hälsan.
Nästan hälften säger att de
sitter mer än sju timmar
om dagen på jobbet.
Det visar en undersökning
från företaget Falck.
– Vi sitter stilla mer och mer.
Det säger Åsa Miemois
som jobbar med hälsa
på företaget.
Vi använder datorer
och telefoner allt mer.
Det är en orsak till
att vi sitter mycket.
Att sitta stilla länge
kan vara dåligt för kroppen.
De som sitter mycket
känner sig oftare trötta.
De kan ha svårare
att sova.
Åsa Miemois har flera tips
på hur vi kan
röra oss mer.
Det kan räcka
med korta pauser
då vi reser oss
och rör på kroppen.
Du kan läsa tipsen
i rutan nedanför.
8 SIDOR/TT
- Ta en promenad på lunchen
eller när du har en lång rast.
- Påminn din kompis
om att resa sig upp.
Ta en paus ihop och rör på er.
- Ta en paus och rör på er
om ni har ett långt möte.
- Stå upp när du har
möten i datorn
eller pratar i telefonen.
- Rör på dig efter jobbet
eller skolan.
Du kan till exempel
gå och handla.
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