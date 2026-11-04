Din vardag
De sitter runt ett bord.
Tre personer sitter på ett möte. Många sitter över sju timmar om dagen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Många sitter för mycket

Många människor sitter stilla
för mycket varje dag.
Det kan vara dåligt för hälsan.

Nästan hälften säger att de
sitter mer än sju timmar
om dagen på jobbet.
Det visar en undersökning
från företaget Falck.

– Vi sitter stilla mer och mer.

Det säger Åsa Miemois
som jobbar med hälsa
på företaget.

Vi använder datorer
och telefoner allt mer.
Det är en orsak till
att vi sitter mycket.

Att sitta stilla länge
kan vara dåligt för kroppen.
De som sitter mycket
känner sig oftare trötta.
De kan ha svårare
att sova.

Åsa Miemois har flera tips
på hur vi kan
röra oss mer.

Det kan räcka
med korta pauser
då vi reser oss
och rör på kroppen.

Du kan läsa tipsen
i rutan nedanför.

8 SIDOR/TT

Tips för att sitta mindre
  1. Ta en promenad på lunchen
    eller när du har en lång rast.
  2. Påminn din kompis
    om att resa sig upp.
    Ta en paus ihop och rör på er.
  3. Ta en paus och rör på er
    om ni har ett långt möte.
  4. Stå upp när du har
    möten i datorn
    eller pratar i telefonen.
  5. Rör på dig efter jobbet
    eller skolan.
    Du kan till exempel
    gå och handla.
En kvinna promenerar. Hon har ett rött paraply i handen.
En promenad mitt på dagen kan göra oss piggare. Foto: TT

Vad tycker du om nyheten?

0 kommentarer

Inga kommentarer.

  1. Kommentera

    Skriv din kommentar här.
    Kom ihåg att följa våra regler.
    Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.

      När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.