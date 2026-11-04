Många sitter för mycket

Många människor sitter stilla

för mycket varje dag.

Det kan vara dåligt för hälsan.

Nästan hälften säger att de

sitter mer än sju timmar

om dagen på jobbet.

Det visar en undersökning

från företaget Falck.

– Vi sitter stilla mer och mer.

Det säger Åsa Miemois

som jobbar med hälsa

på företaget.

Vi använder datorer

och telefoner allt mer.

Det är en orsak till

att vi sitter mycket.

Att sitta stilla länge

kan vara dåligt för kroppen.

De som sitter mycket

känner sig oftare trötta.

De kan ha svårare

att sova.

Åsa Miemois har flera tips

på hur vi kan

röra oss mer.

Det kan räcka

med korta pauser

då vi reser oss

och rör på kroppen.

Du kan läsa tipsen

i rutan nedanför.

8 SIDOR/TT