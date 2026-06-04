Sverige

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    Det är nyttigt att röra på sig säger Christian Åström. På fritiden spelar han bowling. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

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    Christian Åström testar att hoppa höjdhopp. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

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    Det är inte svårt, säger Christian Åström som hoppar över ribban. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

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    Christian Åström landar på den tjocka mattan. Kompisarna klappar i händerna. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

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    Jonathan Leinonen och hans assistent Ursula arbetar tillsammans med en boll. Foto: Marie Hillblom/ 8 Sidor

Många testade idrotter

Christian Åström gör sig beredd
att prova att hoppa höjdhopp.

Han springer fram mot ribban.
Han kastar sig över.
Han landar på den stora mattan.

Kompisarna från den dagliga verksamheten
klappar händerna.

– Det är nyttigt att röra på sig,
säger Christian Åström.

Han och flera hundra personer
testade olika idrotter
på Östermalms idrottsplats i Stockholm.

Företaget Nytida ordnade dagen.
Alla Nytidas dagliga verksamheter
i Stockholm var bjudna.

Dagen handlade om
att hjälpa fler att upptäcka
att vi mår bra av rörelse.
Och att rörelse är kul.

Alla Nytidas dagliga verksamheter
har rörelse på schemat.
Men dagen kan hjälpa
fler att fortsätta
att våga testa nya idrotter.

Alla kunde prova sporter
som passar den egna
kroppen och hjärnan.

– Vi brukar ha liggande dans
på min dagliga verksamhet.
Det är bra för musklerna,
säger Jonathan Leionen
som använder permobil.

Men den här dagen
testade han att kasta kula,
göra gympa
och göra övningar med boll.

Det fanns också övningar
som tränar hjärnan.
Som pussel
och att gissa längden på ett snöre.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Hur rör du på dig?
Skriv gärna en kommentar.

Ett särskilt år för rörelse

  • År 2026 är ett särskilt år för rörelse.
    Det har Folkhälsomyndigheten bestämt.
  • De vill att alla människor
    ska röra sig mer.
    Många sitter stilla för mycket.
  • Om vi rör oss lite varje dag
    mår vi bättre.
    Vi blir gladare.
    Vi tänker bättre.
    Vi känner oss lugnare.
    Vi sover bättre.
  • Vi kan röra oss på enkla sätt.
    Vi kan promenera.
    Vi kan dansa till en låt
    som vi tycker om.
    Vi kan ta en paus
    och sträck på armarna
    när vi tittar på tv.

4 juni 2026

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9 kommentarer
  1. Liwa 🎧🌺 skriver:
    4 juni, 2026 kl. 08:09

    Kul att de gör det!!🤩

    Svara
  2. Kuddis skriver:
    4 juni, 2026 kl. 08:14

    WOW 🤩

    Svara
  3. r skriver:
    4 juni, 2026 kl. 08:19

    Jag går på piano,thaiboxning,basket och pingis

    Svara
  4. Hanna skriver:
    4 juni, 2026 kl. 08:46

    Jag går på promenader på kvällar.
    Jag simmar varannan torsdag.
    Jag gillar att röra på mig.😍😊😊

    Svara
  5. katarina birgit hellberg skriver:
    4 juni, 2026 kl. 09:03

    åhhhhhhhhh vad roligt,det ör så fint att fölk vågar testa 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😊😊😊😊😊😊

    Svara
  6. Anonym skriver:
    4 juni, 2026 kl. 09:05

    Håller helt med katarina birgit hellberg alla söm vill ska få röra på sig🥳🥳🥳

    Svara
  7. Johanna Feldmann skriver:
    4 juni, 2026 kl. 09:05

    åå min son hade älskat detta

    Svara
  8. katarina birgit hellberg skriver:
    4 juni, 2026 kl. 09:26

    oj så finnt 🥳 uliga sötisae min sotis 😊🥰

    Svara
  9. Marie Millbert, Nytida skriver:
    4 juni, 2026 kl. 10:04

    Så sant!
    Att stimulera och skapa förutsättningar för Rörelseglädje är så viktigt!

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