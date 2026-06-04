Många testade idrotter

Christian Åström gör sig beredd

att prova att hoppa höjdhopp.

Han springer fram mot ribban.

Han kastar sig över.

Han landar på den stora mattan.

Kompisarna från den dagliga verksamheten

klappar händerna.

– Det är nyttigt att röra på sig,

säger Christian Åström.

Han och flera hundra personer

testade olika idrotter

på Östermalms idrottsplats i Stockholm.

Företaget Nytida ordnade dagen.

Alla Nytidas dagliga verksamheter

i Stockholm var bjudna.

Dagen handlade om

att hjälpa fler att upptäcka

att vi mår bra av rörelse.

Och att rörelse är kul.

Alla Nytidas dagliga verksamheter

har rörelse på schemat.

Men dagen kan hjälpa

fler att fortsätta

att våga testa nya idrotter.

Alla kunde prova sporter

som passar den egna

kroppen och hjärnan.

– Vi brukar ha liggande dans

på min dagliga verksamhet.

Det är bra för musklerna,

säger Jonathan Leionen

som använder permobil.

Men den här dagen

testade han att kasta kula,

göra gympa

och göra övningar med boll.

Det fanns också övningar

som tränar hjärnan.

Som pussel

och att gissa längden på ett snöre.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Hur rör du på dig?

Skriv gärna en kommentar.