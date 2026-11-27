I början av december

tänker jag alltid

att det är lång tid kvar till jul.

Jag är lugn.

Jag kan slå in julklappar

senare, tänker jag.

Det finns papper

och snören hemma.

Och tejpen,

den såg jag nyss i köket.

Förra året var det

lite stressigt att hinna allt.

Men i år ska det

bli annorlunda, tänker jag.

Jag ska slå in paket

tillsammans med

min sambo Magnus,

tänker jag.

Det kan bli en mysig stund.

Vi kan göra paketen riktigt fina.

Jag älskar vackra paket.

Men vips så är det

en dag kvar till julafton.

Hur gick det så fort?

tänker jag stressat.

Jag söker överallt

efter papper och snören.

Men någon i familjen

har använt nästan allt.

Och tejpen är försvunnen.

Min sambo Magnus

är också stressad.

Han bryr sig inte

om vackra paket.

Han vill bara

bli klar med dem.

Kvällen före julafton

sitter jag ensam.

Jag slår in paketen

i tidningspapper

och silvertejp.

Jag hittar inget annat.

Det blir inga snören,

för dem har katterna tuggat på.

Jag lyssnar på musik

och har det ganska trevligt.

Men jag lovar mig själv

att nästa jul

ska bli annorlunda.

Då ska jag slå in paketen i tid.

De kommer att bli så fina.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR