Drömmen om ett vackert paket
I början av december
tänker jag alltid
att det är lång tid kvar till jul.
Jag är lugn.
Jag kan slå in julklappar
senare, tänker jag.
Det finns papper
och snören hemma.
Och tejpen,
den såg jag nyss i köket.
Förra året var det
lite stressigt att hinna allt.
Men i år ska det
bli annorlunda, tänker jag.
Jag ska slå in paket
tillsammans med
min sambo Magnus,
tänker jag.
Det kan bli en mysig stund.
Vi kan göra paketen riktigt fina.
Jag älskar vackra paket.
Men vips så är det
en dag kvar till julafton.
Hur gick det så fort?
tänker jag stressat.
Jag söker överallt
efter papper och snören.
Men någon i familjen
har använt nästan allt.
Och tejpen är försvunnen.
Min sambo Magnus
är också stressad.
Han bryr sig inte
om vackra paket.
Han vill bara
bli klar med dem.
Kvällen före julafton
sitter jag ensam.
Jag slår in paketen
i tidningspapper
och silvertejp.
Jag hittar inget annat.
Det blir inga snören,
för dem har katterna tuggat på.
Jag lyssnar på musik
och har det ganska trevligt.
Men jag lovar mig själv
att nästa jul
ska bli annorlunda.
Då ska jag slå in paketen i tid.
De kommer att bli så fina.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
STAKARS DIG KATRIN KASSTRÖM
😍😍😍OMG! Den enda paket gjorde min man var ring när han vill gifta sig med mig faktisk! Men i nödfall du kan använda aluminium folie om du har inte papper!
Hej Milena,
tack för tipset!
Det blir faktiskt ganska fint
med tidningspapper också ibland.
Jag önskar dig med en fin och stressfri jul!
Hälsningar Katrin
Jag har mycket papper hemma och snöre eller vad heter den! jag är alltid förbered! i sopporna hittar jag hela tiden papper som folk kastar…😍💞
Jag önskar dig en härligt fin och ”stressfri” Jul! Ha det bra! ( PS: jag löste det enkelt. Jag blev muslim!)😍🥳😎🥰😊🙂
Tack! Det samma!🥰