Loreen tillbaka i Mello

I den tredje deltävlingen tävlar:

Marcus och Martinus med låten Air

Melanie Wehbe med låten For the show

Ida-Lova med låten Låt hela stan se på

Paul Rey med låten Royals

Nordman med låten Släpp alla sorger

Laurell med låten Sober

Casanovas med låten Så kommer känslorna tillbaka

I den fjärde deltävlingen tävlar:

Signe och Hjördis med låten Edelweiss

Axel Schylström med låten Gorgeous

Emil Henrohn med låten Mera mera mera

Mariette med låten One day

Smash Into Pieces med låten Six feet under

Loreen med låten Tattoo

Kiana med låten Where did you go