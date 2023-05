Hon sjunger om kärlek

Artisten Seinabo Sey

har just gjort sitt tredje album.

Det heter The one after me.

Alla låtar handlar

om kärlek och relationer.

– Jag har alltid skrivit

låtar om kärlek,

säger hon.

Men det är först nu

som låtarna handlar om kärlek

som hon själv varit med om.

Fast just nu lever hon ensam.

– Det känns faktiskt ganska bra.

Det har jag inte tyckt förut,

säger hon.

Tidigare sjöng Seinabo Sey

om kärlek som var lite

som i en tecknad film

av Disney.

– Då trodde jag du träffade

en person och att relationen

fungerade bra direkt.

Annars var det inte meningen

att det ska vara vi,

säger hon.

Nu vet hon att det inte är så.

Hon har haft relationer

som har tagit slut.

Men sedan har hon

fortsatt med sitt liv.

Det sjunger hon om

på nya albumet.

All låtar på albumet är olika.

I en del hörs toner

som låter som svensk folkmusik.

Det är till exempel toner

från instrumentet vevlira.

– Det jag älskar med Sverige

är naturen.

Jag tycker att folkmusiken

berättar om den så bra,

säger hon.

8 SIDOR/TT