Straff för mordet på Tupac

Rapparen Tupac Shakur

blev skjuten till döds

för 30 år sedan.

En tidigare ledare för ett gäng

straffas för mordet.

Duane Davis var ledare

för ett gäng

i staden Los Angeles.

Han kallas också Keffe D.

Det har varit en rättegång

mot Keffe D.

Nu döms han

till minst 40 år

i fängelset för mordet.

Keffe D var inte den

som sköt Tupac.

Men domstolen säger att han

ordnade mordet.

Tidigare hade Tupac

och andra personer

slagit en man

från Keffe Ds gäng.

Någon sköt Tupac

från en vit Cadillac

som körde förbi på gatan.

Keffe D säger att han

ska klaga på domen.

8 SIDOR/TT