Kultur
Tupac Shakur år 1996. Foto: Todd Plitt/AP/TT
Duane Davis i domstolen. Han straffas för mordet på rapparen Tupac. Foto: John Locher/AP/TT
Straff för mordet på Tupac
Rapparen Tupac Shakur
blev skjuten till döds
för 30 år sedan.
En tidigare ledare för ett gäng
straffas för mordet.
Duane Davis var ledare
för ett gäng
i staden Los Angeles.
Han kallas också Keffe D.
Det har varit en rättegång
mot Keffe D.
Nu döms han
till minst 40 år
i fängelset för mordet.
Keffe D var inte den
som sköt Tupac.
Men domstolen säger att han
ordnade mordet.
Tidigare hade Tupac
och andra personer
slagit en man
från Keffe Ds gäng.
Någon sköt Tupac
från en vit Cadillac
som körde förbi på gatan.
Keffe D säger att han
ska klaga på domen.
8 SIDOR/TT
- Tupac Shakur föddes år 1971.
- Han var en amerikansk rappare.
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När han gjorde musik
kallade han sig 2pac.
- Han var en av de
mest populära rapparna.
Många gillar hans
musik fortfarande.
- Några av hans låtar
är
California love,
Hit em up, Changes
och Dear mama.
- Tupac blev mördad år 1996.
Han blev bara 25 år.
14 oktober 2026
Hemskt med mord! Hoppas hen straffas!!
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭var han med i nogot gäng eller dödade de bara han😭😭😭😭😭😭