Kultur

  • SHAKUR

    Tupac Shakur år 1996. Foto: Todd Plitt/AP/TT

  • Tupac Trial

    Duane Davis i domstolen. Han straffas för mordet på rapparen Tupac. Foto: John Locher/AP/TT

Straff för mordet på Tupac

Rapparen Tupac Shakur
blev skjuten till döds
för 30 år sedan.
En tidigare ledare för ett gäng
straffas för mordet.

Duane Davis var ledare
för ett gäng
i staden Los Angeles.
Han kallas också Keffe D.

Det har varit en rättegång
mot Keffe D.
Nu döms han
till minst 40 år
i fängelset för mordet.

Keffe D var inte den
som sköt Tupac.
Men domstolen säger att han
ordnade mordet.

Tidigare hade Tupac
och andra personer
slagit en man
från Keffe Ds gäng.

Någon sköt Tupac
från en vit Cadillac
som körde förbi på gatan.

Keffe D säger att han
ska klaga på domen.

8 SIDOR/TT

Tupac Shakur
  • Tupac Shakur föddes år 1971.
  •  Han var en amerikansk rappare.
  •  När han gjorde musik
    kallade han sig 2pac.
  • Han var en av de
    mest populära rapparna.
    Många gillar hans
    musik fortfarande.
  • Några av hans låtar  är
    California love,
    Hit em up,  Changes
    och Dear mama.
  • Tupac blev mördad år 1996.
    Han blev bara 25 år.
Han har rakat huvud, mustasch och skägg på hakan. Han har vita kläder.
Tupac Shakur.
Foto: Frank Wiese/AP/TT

14 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Eeeeeeeeeeee skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 11:28

    Hemskt med mord! Hoppas hen straffas!!

    Svara
  2. =( =( =( =( =( skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 19:01

    😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭var han med i nogot gäng eller dödade de bara han😭😭😭😭😭😭

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar