Kultur

En man som är ungefär 60 år. Han har rakat huvud, mustasch och skägg på hakan. Han har kostym och slips. Han är i en domstol.

Duane Davis blir dömd för mord. Foto: John Locher/AP/TT

Man dömd för mordet på Tupac

År 1996 blev rapparen
Tupac Shakur mördad.
Han blev skjuten
när han satt i en bil.
Det hände i staden
Las Vegas i USA.

Nu har en man
blivit dömd för mordet.
Han heter Duane Davis.

Det var inte Davis som sköt.
Men det var han som bestämde
att Tupac skulle dö.
Det säger domstolen.
Davis säger att han är oskyldig.
Han ska klaga på domen.

Det är inte klart
vilket straff han ska få.
Det får vi veta
den 13 oktober.

Tupac var vän med personer
i ett gäng som heter Bloods.
De misshandlade
en man i gänget Crips.
Tupac var med och gjorde det.
Det var därför han blev mördad.
Det säger åklagaren.

Den dömde Duane Davis
var en av ledarna i Crips.
Mannen som blev misshandlad
var hans brorson.

8 SIDOR/TT

Tupac Shakur

  • Tupac Shakur föddes år 1971.
    Han var en amerikansk rappare.
    När han gjorde musik
    kallade han sig 2pac.
  • Han var en av de
    mest populära rapparna.
    Många gillar hans
    musik fortfarande.
  • Några av hans låtar
    är California love, Hit em up,
    Changes och Dear mama.
  • Tupac blev mördad år 1996.
    Han blev bara 25 år.
Han har rakat huvud, mustasch och skägg på hakan. Han har vita kläder. Tupac Shakur. Foto: Frank Wiese/AP/TT

1 september 2026

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2 kommentarer
  1. m e l o d y. skriver:
    1 september, 2026 kl. 10:13

    först! det är hemskt att det blir så vanligt att rappare blir mördade. Jag hoppas att jorden kan bli en bättre plats.

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  2. m e l o d y. skriver:
    1 september, 2026 kl. 11:33

    tupac var en bra rappare och han dog rip tupac

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