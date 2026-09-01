Man dömd för mordet på Tupac

År 1996 blev rapparen

Tupac Shakur mördad.

Han blev skjuten

när han satt i en bil.

Det hände i staden

Las Vegas i USA.

Nu har en man

blivit dömd för mordet.

Han heter Duane Davis.

Det var inte Davis som sköt.

Men det var han som bestämde

att Tupac skulle dö.

Det säger domstolen.

Davis säger att han är oskyldig.

Han ska klaga på domen.

Det är inte klart

vilket straff han ska få.

Det får vi veta

den 13 oktober.

Tupac var vän med personer

i ett gäng som heter Bloods.

De misshandlade

en man i gänget Crips.

Tupac var med och gjorde det.

Det var därför han blev mördad.

Det säger åklagaren.

Den dömde Duane Davis

var en av ledarna i Crips.

Mannen som blev misshandlad

var hans brorson.

8 SIDOR/TT