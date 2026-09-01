Kultur
Duane Davis blir dömd för mord. Foto: John Locher/AP/TT
Man dömd för mordet på Tupac
År 1996 blev rapparen
Tupac Shakur mördad.
Han blev skjuten
när han satt i en bil.
Det hände i staden
Las Vegas i USA.
Nu har en man
blivit dömd för mordet.
Han heter Duane Davis.
Det var inte Davis som sköt.
Men det var han som bestämde
att Tupac skulle dö.
Det säger domstolen.
Davis säger att han är oskyldig.
Han ska klaga på domen.
Det är inte klart
vilket straff han ska få.
Det får vi veta
den 13 oktober.
Tupac var vän med personer
i ett gäng som heter Bloods.
De misshandlade
en man i gänget Crips.
Tupac var med och gjorde det.
Det var därför han blev mördad.
Det säger åklagaren.
Den dömde Duane Davis
var en av ledarna i Crips.
Mannen som blev misshandlad
var hans brorson.
8 SIDOR/TT
Tupac Shakur
- Tupac Shakur föddes år 1971.
Han var en amerikansk rappare.
När han gjorde musik
kallade han sig 2pac.
- Han var en av de
mest populära rapparna.
Många gillar hans
musik fortfarande.
- Några av hans låtar
är California love, Hit em up,
Changes och Dear mama.
- Tupac blev mördad år 1996.
Han blev bara 25 år.
1 september 2026
först! det är hemskt att det blir så vanligt att rappare blir mördade. Jag hoppas att jorden kan bli en bättre plats.
tupac var en bra rappare och han dog rip tupac