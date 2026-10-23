Kultur

Ett barn sitter på Kulturhuset i Stockholm och läser en bok. Utanför fönstret syns Sergels torg.

Ett barn som läser en bok. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Tips på tre böcker

Den 26 oktober
börjar skolornas höstlov.
Det brukar kallas för läslovet.
Då finns det tid att läsa böcker.

8 Sidor tipsar om
tre spännande böcker
på lätt svenska.
De passar särskilt bra för
ungdomar från 13 år och äldre.

En bok.

Aldrig i livet

Lena Frölander-Ulf
skriver en serie böcker
om livet år 1995.
Det var en tid då ungdomar
inte använde mobiler eller internet.
Det var lätt att försvinna om du ville.

Aldrig i livet är den andra boken.
Den handlar om 17-åriga Ferri.
Hon längtar efter frihet.
Leta inte, skriver hon en dag
på en lapp till sin pappa.
Sedan tar Ferri sin döda farmors
gamla bil och kör iväg.
Trots att hon inte har körkort.

Det här är en spännande bok
om att vara ung och på rymmen.

En bok.

Grå zon

Pär Sahlins bok Grå zon
är första delen i en serie.
Boken handlar om 15-åriga Hedda.
Hon har precis fått sommarlov.
Då attackerar någon internet.
Elen slutar fungera.

På radion pratar de
om en attack mot Sverige.
De säger att det inte är krig.
Men inte heller i fred.
En grå zon.

Heddas mamma är politiker
och måste jobba.
Hedda blir därför ensam
med ansvar för sin lillebror.

Det här är en spännande bok
om en skrämmande tid.
Boken känns nära
tiden vi lever i nu.

En bok.

Blod kräver blod

Daniel Thollins bok
Blod kräver blod är också en serie.
Det här är den första boken.

Vi får följa tonåringen Agnes.
Hon gillar att köra epa
med sina kompisar.

I byn där de bor finns en gruva.
Där hände en allvarlig olycka
för länge sedan.
Agnes morfar har sagt åt henne
att hålla sig borta från gruvan.

Men en dag finns en utmaning
i appen Snapchat.
Vem kan hitta den läskigaste
platsen där de bor?
Då tänker Agnes på gruvan.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Du kan vinna böckerna

Tycker du att någon
av böckerna verkar intressant?
Då kan du vinna den.

Skicka ett mejl eller ett brev
till 8 Sidor senast den 28 oktober.
Skriv vilken bok du helst vill läsa.
Glöm inte att skriva din adress.

Vår mejl är [email protected]

Vår adress är
8 Sidor
Drakenbergbergsgatan 39
117 41 Stockholm

23 oktober 2026

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3 kommentarer
  1. ... skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 13:31

    Blod kräver blod verkar spännande, jag ska läsa den

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 oktober, 2026 kl. 13:53

      Hej!

      Vad kul att du gillar boken
      Blod kräver blod.
      Om du vill kan du mejla till
      8 Sidor och skriva det.
      Då har du chans att vinna de
      två första delarna av boken som är en serie.
      Glöm inte att skriva din adress.
      Vår mejl är [email protected]

      /Hälsningar 8 Sidor

  2. Fox skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 16:04

    Bokserien Warriors är väldigt bra, det är om katter.
    Första bokserien handlar om en orange katt som vill utforska skogen och sen träffar han några vildkatter.

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