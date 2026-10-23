Tips på tre böcker

Den 26 oktober

börjar skolornas höstlov.

Det brukar kallas för läslovet.

Då finns det tid att läsa böcker.

8 Sidor tipsar om

tre spännande böcker

på lätt svenska.

De passar särskilt bra för

ungdomar från 13 år och äldre.

Aldrig i livet

Lena Frölander-Ulf

skriver en serie böcker

om livet år 1995.

Det var en tid då ungdomar

inte använde mobiler eller internet.

Det var lätt att försvinna om du ville.

Aldrig i livet är den andra boken.

Den handlar om 17-åriga Ferri.

Hon längtar efter frihet.

Leta inte, skriver hon en dag

på en lapp till sin pappa.

Sedan tar Ferri sin döda farmors

gamla bil och kör iväg.

Trots att hon inte har körkort.

Det här är en spännande bok

om att vara ung och på rymmen.

Grå zon

Pär Sahlins bok Grå zon

är första delen i en serie.

Boken handlar om 15-åriga Hedda.

Hon har precis fått sommarlov.

Då attackerar någon internet.

Elen slutar fungera.

På radion pratar de

om en attack mot Sverige.

De säger att det inte är krig.

Men inte heller i fred.

En grå zon.

Heddas mamma är politiker

och måste jobba.

Hedda blir därför ensam

med ansvar för sin lillebror.

Det här är en spännande bok

om en skrämmande tid.

Boken känns nära

tiden vi lever i nu.

Blod kräver blod

Daniel Thollins bok

Blod kräver blod är också en serie.

Det här är den första boken.

Vi får följa tonåringen Agnes.

Hon gillar att köra epa

med sina kompisar.

I byn där de bor finns en gruva.

Där hände en allvarlig olycka

för länge sedan.

Agnes morfar har sagt åt henne

att hålla sig borta från gruvan.

Men en dag finns en utmaning

i appen Snapchat.

Vem kan hitta den läskigaste

platsen där de bor?

Då tänker Agnes på gruvan.

SARAH GREEN/8 SIDOR