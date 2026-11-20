Nu är det klart

vilken skådespelare

som ska spela

spionen James Bond.

Det blir Robert Pattinson

från Storbritannien.

Han är 40 år.

Det är inte klart

när nästa film om

James Bond ska komma.

Den senaste filmen

kom år 2021 och hette

No time to die.

Då var det Daniel Craig

som spelade Bond.

Robert Pattinson blev känd

när han spelade

vampyren Edward

i filmerna Twilight.

Efter det har han

gjort många andra roller.

Han var nyligen med

i filmen The Odyssey.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR