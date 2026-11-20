Han blir nya James Bond
Nu är det klart
vilken skådespelare
som ska spela
spionen James Bond.
Det blir Robert Pattinson
från Storbritannien.
Han är 40 år.
Det är inte klart
när nästa film om
James Bond ska komma.
Den senaste filmen
kom år 2021 och hette
No time to die.
Då var det Daniel Craig
som spelade Bond.
Robert Pattinson blev känd
när han spelade
vampyren Edward
i filmerna Twilight.
Efter det har han
gjort många andra roller.
Han var nyligen med
i filmen The Odyssey.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
- Sean Connery
- George Lazenby
- Roger Moore
- Timothy Dalton
- Pierce Brosnan
- Daniel Craig
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