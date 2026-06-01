Spel med känd agent

Nu finns ett nytt spel

om agenten James Bond.

Spelet heter 007 First light.

Det handlar om

en ung James Bond.

Han jobbar för militärerna.

Men när ett uppdrag

går fel på Island

måste Bond börja jobba med

agenter i Storbritannien.

Bond kan vara en agent

som smyger fram

utan att bli upptäckt.

Bond kan också vara

en agent med vapen

som springer fram

och skjuter ner sina fiender.

Du väljer själv när du spelar

vilken sorts Bond du vill vara.

Det danska företaget

IO Interactive har gjort spelet.

Det har fått flera bra recensioner.

First light är det bästa spelet

med Bond sedan det

populära Goldeneye

från år 1997.

Det säger folk som spelat.

IO Interactive har jobbat

med First light i sju år.

Det har kostat nästan

två miljarder kronor att göra.

När de bra recensionerna kom

blev många på företaget glada.

– Vi är flera vuxna män

som har gråtit.

Det säger Hakan Abrak.

Han är företagets chef.

Spelet finns till

Dator

Playstation 5

Xbox Series.

