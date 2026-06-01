Kultur
En bild från spelet 007 First light. Foto: IO Interactive
IOs chef Hakan Abrak härmar James Bond. Foto: Johan Nilsson/TT
Spel med känd agent
Nu finns ett nytt spel
om agenten James Bond.
Spelet heter 007 First light.
Det handlar om
en ung James Bond.
Han jobbar för militärerna.
Men när ett uppdrag
går fel på Island
måste Bond börja jobba med
agenter i Storbritannien.
Bond kan vara en agent
som smyger fram
utan att bli upptäckt.
Bond kan också vara
en agent med vapen
som springer fram
och skjuter ner sina fiender.
Du väljer själv när du spelar
vilken sorts Bond du vill vara.
Det danska företaget
IO Interactive har gjort spelet.
Det har fått flera bra recensioner.
First light är det bästa spelet
med Bond sedan det
populära Goldeneye
från år 1997.
Det säger folk som spelat.
IO Interactive har jobbat
med First light i sju år.
Det har kostat nästan
två miljarder kronor att göra.
När de bra recensionerna kom
blev många på företaget glada.
– Vi är flera vuxna män
som har gråtit.
Det säger Hakan Abrak.
Han är företagets chef.
Spelet finns till
- Dator
- Playstation 5
- Xbox Series.
8 SIDOR/TT
Böckerna blev filmer och spel
- Författaren Ian Fleming
skrev böckerna
om agenten James Bond.
- Böckerna har blivit
flera filmer och spel.
- James Bond är en stilig agent.
Han gillar snabba bilar, kvinnor
och drinken Vodka martini.
1 juni 2026