Författaren

Karolina Ramqvist

får Augustpriset

för sin bok Nattsäsong.

Det blev klart i måndags.

Boken handlar om en kvinna

som är skådespelare.

Hon blir tillsammans

med en yngre man.

Per Svensson får priset

för sin bok När jag dog.

Den handlar om

när han fick cancer.

Per Svensson dog förra året.

Priset för bästa barnbok går till

Det är om dig jag skriver

av Moa Backe Åstot.

Alla tre författarna får

100 tusen kronor i pris.

Varje år får också en ung

person det lilla Augustpriset.

I år går det till Lea Andersson

och hennes berättelse Solkraft.

Hon får 15 tusen kronor.

Det är företagen

som säljer böcker

som delar ut Augustpriset.

Priset har funnits

sedan år 1989.

8 SIDOR/TT