Ramqvist får pris
Författaren
Karolina Ramqvist
får Augustpriset
för sin bok Nattsäsong.
Det blev klart i måndags.
Boken handlar om en kvinna
som är skådespelare.
Hon blir tillsammans
med en yngre man.
Per Svensson får priset
för sin bok När jag dog.
Den handlar om
när han fick cancer.
Per Svensson dog förra året.
Priset för bästa barnbok går till
Det är om dig jag skriver
av Moa Backe Åstot.
Alla tre författarna får
100 tusen kronor i pris.
Varje år får också en ung
person det lilla Augustpriset.
I år går det till Lea Andersson
och hennes berättelse Solkraft.
Hon får 15 tusen kronor.
Det är företagen
som säljer böcker
som delar ut Augustpriset.
Priset har funnits
sedan år 1989.
8 SIDOR/TT
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