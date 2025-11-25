De fick fint pris

Varje år får tre

författare Augustpriset.

Det är ett fint pris

för böcker i Sverige.

I år fick Lina Wolff priset

för sin bok Liken vi begravde.

Den handlar om två systrar

som bor i en by i Skåne.

De har ingen mamma eller pappa.

I stället växer de upp

bland brottslingar.

Det är andra gången

Lina Wolff får Augustpriset.

Bea Uusma får också

Augustpriset för

andra gången i år.

Hon får pris för boken Vitön.

Den handlar om tre svenskar

som försökte flyga

till Nordpolen med luftballong.

Det var för över

hundra år sedan.

Men ballongen kraschade

och alla dog på en öde ö.

Fabian Göranson får

Augustpriset för sin bok

Klara – Tvättbjörnarnas stad.

Det är en bok med serier

för barn och ungdomar.

Författarna fick priserna

på en gala i Stockholm

i måndags kväll.

Det är företag

som ger ut böcker

som ordnar Augustpriset.

En jury bestämmer

vilka som ska få priset.

Augustpriset har

funnits sedan år 1989.

8 SIDOR

Boken Vitön handlar om en spännande resa