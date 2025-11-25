Kultur

De står bredvid varandra med blombuketter i händerna. De är glada.

Fabian Göranson, Lina Wolff och Bea Uusma. Foto: Christine Olsson/TT

De fick fint pris

Varje år får tre
författare Augustpriset.
Det är ett fint pris
för böcker i Sverige.

I år fick Lina Wolff priset
för sin bok Liken vi begravde.
Den handlar om två systrar
som bor i en by i Skåne.
De har ingen mamma eller pappa.
I stället växer de upp
bland brottslingar.

Det är andra gången
Lina Wolff får Augustpriset.

Bea Uusma får också
Augustpriset för
andra gången i år.
Hon får pris för boken Vitön.

Den handlar om tre svenskar
som försökte flyga
till Nordpolen med luftballong.
Det var för över
hundra år sedan.
Men ballongen kraschade
och alla dog på en öde ö.

Fabian Göranson får
Augustpriset för sin bok
Klara – Tvättbjörnarnas stad.
Det är en bok med serier
för barn och ungdomar.

Författarna fick priserna
på en gala i Stockholm
i måndags kväll.

Det är företag
som ger ut böcker
som ordnar Augustpriset.
En jury bestämmer
vilka som ska få priset.
Augustpriset har
funnits sedan år 1989.

8 SIDOR

Boken Vitön handlar om en spännande resa

25 november 2025

2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    25 november, 2025 kl. 13:00

    GRATTIS!🥰

    Svara
  2. Willie Makeit skriver:
    25 november, 2025 kl. 15:24

    Vad är det fint pris?

    Svara
