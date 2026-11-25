De senaste åren

har flera tonåringar

blivit utvisade från Sverige

när de fyllt 18 år.

Trots att de haft familj här.

Det beror på hårdare lagar

för invandrare.

Många protesterade mot det.

Riksdagen har röstat ja

till att ändra lagen.

Alla partier utom

Sverigedemokraterna

röstade ja.

Nu pausar Migrationsverket

utvisningarna även fast

den nya lagen inte är klar.

Lagen börjar gälla om ett år.

Men tonåringarna

får stanna redan nu.

– Vi tar ansvar för

att tonåringarna får möjlighet

att vara kvar i Sverige

i väntan på den nya lagen.

Det säger Migrationsverkets chef

Maria Mindhammar.

Hon säger

att lagarna för invandrare

har ändrats flera gånger

de senaste åren.

Det har gjort

att det blivit rörigt.

8 SIDOR/TT