Paus för utvisningar
De senaste åren
har flera tonåringar
blivit utvisade från Sverige
när de fyllt 18 år.
Trots att de haft familj här.
Det beror på hårdare lagar
för invandrare.
Många protesterade mot det.
Riksdagen har röstat ja
till att ändra lagen.
Alla partier utom
Sverigedemokraterna
röstade ja.
Nu pausar Migrationsverket
utvisningarna även fast
den nya lagen inte är klar.
Lagen börjar gälla om ett år.
Men tonåringarna
får stanna redan nu.
– Vi tar ansvar för
att tonåringarna får möjlighet
att vara kvar i Sverige
i väntan på den nya lagen.
Det säger Migrationsverkets chef
Maria Mindhammar.
Hon säger
att lagarna för invandrare
har ändrats flera gånger
de senaste åren.
Det har gjort
att det blivit rörigt.
8 SIDOR/TT
😊
Superbra!🌟🌟🌟🌟🌟😃
Entligen 🎉