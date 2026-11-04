Pengar för el nästa år

Elen är ofta dyrare i södra

Sverige jämfört med norra.

I vinter kan elen bli ännu dyrare.

Därför ska vissa som bor

i hus i södra Sverige

få hjälp med pengar till elen.

Det har regeringen bestämt.

Pengarna betalas ut nästa år.

Hur mycket pengar det blir

beror på vad elen kostar

under oktober till december.

Men för ett hus som betalar

några tusen kronor för elen

i oktober blir det ungefär

100 kronor i hjälp.

Det säger Ebba Bush i regeringen.

Det kan bli fler områden i Sverige

som får hjälp med elen.

Det beror på hur kall vintern

blir.

Det är Försäkringskassan

som betalar ut pengarna.

8 SIDOR/TT