Politik
De pratar på en scen. Sveriges och EUs flaggor syns bakom dem.
Sveriges ministrar för el och pengar, Ebba Busch och Elisabeth Svantesson. Foto: TT

Pengar för el nästa år

Elen är ofta dyrare i södra
Sverige jämfört med norra.
I vinter kan elen bli ännu dyrare.

Därför ska vissa som bor
i hus i södra Sverige
få hjälp med pengar till elen.
Det har regeringen bestämt.

Pengarna betalas ut nästa år.

Hur mycket pengar det blir
beror på vad elen kostar
under oktober till december.

Men för ett hus som betalar
några tusen kronor för elen
i oktober blir det ungefär
100 kronor i hjälp.

Det säger Ebba Bush i regeringen.

Det kan bli fler områden i Sverige
som får hjälp med elen.
Det beror på hur kall vintern
blir.

Det är Försäkringskassan
som betalar ut pengarna.

8 SIDOR/TT

Därför kan elen bli dyr

Dyrare el beror på flera saker.

  • Det blir kallare på vintern.
    Människor behöver mer el
    för att värma sina hem.
  • Det finns för lite
    vatten till kraftverken.
    Mycket av Sveriges el
    kommer från vattenkraft.
  • Flera kärnkraftverk har problem.
  • Det är krig i området Mellanöstern.
    Båtar med naturgas kommer inte fram.
    Då blir naturgas dyrare
    och det gör priset på el högre.
    Flera länder i Europa
    använder naturgas.
  • När elen blir dyr i till exempel
    Tyskland och Danmark
    kan elen också bli dyrare i Sverige.
  • När Europa har för lite el
    blir priset på el högre.
En ledning för el.
En ledning för el. Foto: Fotograferna Holmberg/TT

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1 kommentarer

  1. 4 november 2026 kl. 17:13
    MILENKA OCH FAMILJ skriver:

    Det behövs! Folk har x saker att betala…hoppas att vi får nånting också!🙂

  1. Kommentera

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