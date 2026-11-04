Pengar för el nästa år
Elen är ofta dyrare i södra
Sverige jämfört med norra.
I vinter kan elen bli ännu dyrare.
Därför ska vissa som bor
i hus i södra Sverige
få hjälp med pengar till elen.
Det har regeringen bestämt.
Pengarna betalas ut nästa år.
Hur mycket pengar det blir
beror på vad elen kostar
under oktober till december.
Men för ett hus som betalar
några tusen kronor för elen
i oktober blir det ungefär
100 kronor i hjälp.
Det säger Ebba Bush i regeringen.
Det kan bli fler områden i Sverige
som får hjälp med elen.
Det beror på hur kall vintern
blir.
Det är Försäkringskassan
som betalar ut pengarna.
8 SIDOR/TT
Dyrare el beror på flera saker.
- Det blir kallare på vintern.
Människor behöver mer el
för att värma sina hem.
- Det finns för lite
vatten till kraftverken.
Mycket av Sveriges el
kommer från vattenkraft.
- Flera kärnkraftverk har problem.
- Det är krig i området Mellanöstern.
Båtar med naturgas kommer inte fram.
Då blir naturgas dyrare
och det gör priset på el högre.
Flera länder i Europa
använder naturgas.
- När elen blir dyr i till exempel
Tyskland och Danmark
kan elen också bli dyrare i Sverige.
- När Europa har för lite el
blir priset på el högre.
Det behövs! Folk har x saker att betala…hoppas att vi får nånting också!🙂