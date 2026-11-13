Dyr el stoppar fabriken
Företaget Lessebo Paper
i Småland gör papper.
Nu ska de pausa sina maskiner.
Det är för dyrt
att ha dem i gång.
Priset på el är för högt.
Maskinerna ska vara pausade
i tre dagar.
På måndagen kostade det
390 tusen kronor
att ha i gång fabriken.
Det säger företagets
chef Jens Olsson.
Han är kritisk till
priset på el i Sverige.
Skillnaderna är stora.
I norra Sverige är
elen mycket billigare.
Det är orättvist,
tycker Jens Olsson.
– Regeringen måste visa
att de tänker göra något,
säger han.
Flera andra företag
varnar för de höga priserna
i södra Sverige.
Politikerna är inte
överens om något stöd
till företag än.
Men de planerar
att ge pengar till
vanliga människor
i södra Sverige.
Förra vintern fick
folk ett elstöd.
8 SIDOR/TT
OMG! Men det är sant-vi betalade också mer faktisk…regering måste tänka hur folk har det-vi legariserade vår affär och fick nästan hjärtattack av det…