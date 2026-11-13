Sverige
Flera stora rullar papper i en fabrik.
Lessebo Paper pausar sina maskiner. Foto: Johan Nilsson/TT

Dyr el stoppar fabriken

Företaget Lessebo Paper
i Småland gör papper.
Nu ska de pausa sina maskiner.
Det är för dyrt
att ha dem i gång.
Priset på el är för högt.
Maskinerna ska vara pausade
i tre dagar.

På måndagen kostade det
390 tusen kronor
att ha i gång fabriken.
Det säger företagets
chef Jens Olsson.

Han är kritisk till
priset på el i Sverige.
Skillnaderna är stora.
I norra Sverige är
elen mycket billigare.
Det är orättvist,
tycker Jens Olsson.

– Regeringen måste visa
att de tänker göra något,
säger han.

Flera andra företag
varnar för de höga priserna
i södra Sverige.

Politikerna är inte
överens om något stöd
till företag än.

Men de planerar
att ge pengar till
vanliga människor
i södra Sverige.

Förra vintern fick
folk ett elstöd.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du om nyheten?

1 kommentarer

  1. 13 november 2026 kl. 09:18
    Milenka skriver:

    OMG! Men det är sant-vi betalade också mer faktisk…regering måste tänka hur folk har det-vi legariserade vår affär och fick nästan hjärtattack av det…

  1. Kommentera

    Skriv din kommentar här.
    Kom ihåg att följa våra regler.
    Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.

      När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.