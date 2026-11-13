Dyr el stoppar fabriken

Företaget Lessebo Paper

i Småland gör papper.

Nu ska de pausa sina maskiner.

Det är för dyrt

att ha dem i gång.

Priset på el är för högt.

Maskinerna ska vara pausade

i tre dagar.

På måndagen kostade det

390 tusen kronor

att ha i gång fabriken.

Det säger företagets

chef Jens Olsson.

Han är kritisk till

priset på el i Sverige.

Skillnaderna är stora.

I norra Sverige är

elen mycket billigare.

Det är orättvist,

tycker Jens Olsson.

– Regeringen måste visa

att de tänker göra något,

säger han.

Flera andra företag

varnar för de höga priserna

i södra Sverige.

Politikerna är inte

överens om något stöd

till företag än.

Men de planerar

att ge pengar till

vanliga människor

i södra Sverige.

Förra vintern fick

folk ett elstöd.

8 SIDOR/TT