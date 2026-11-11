Sverige sämre på klimatet
Förut var Sverige
bland de bästa länderna
på att jobba för klimatet.
Men nu har Sverige
blivit sämre på det.
Det visar en undersökning
av organisationen
Germanwatch.
De har en lista
på vilka länder som är bäst
på att jobba för klimatet.
I flera år var Sverige
i toppen av listan.
Men nu är inte Sverige längre
bland de tio bästa länderna.
Elva länder är bättre än Sverige.
Spanien, Estland och Portugal
är några av dem.
Den svenska regeringens
politik för klimatet
har gjort att Sverige
nu ligger längre ner på listan.
Regeringen har gjort bensinen billigare.
De har en dålig politik
för skogen och jordbruket.
Det säger listans experter.
Danmark är det land
som jobbar bäst för klimatet.
Så har det varit
de senaste sex åren.
USA och Iran är sämst.
8 SIDOR/TT
68 länder är med på listan om klimatet.
Inget land är tillräckligt bra för
att få plats 1, 2 och 3.
Det säger organisationen Germanwatch.
- Inget land är så här bra
- Inget land är så här bra
- Inget land är så här bra
- Danmark
- Litauen
- Luxemburg
- Storbritannien
- Marocko
- Chile
- Nederländerna
- Portugal
- Estland
- Norge
- Spanien
- Sverige
Länderna som är sist på listan är
Förenade arabemiraten, Saudiarabien,
Ryssland, USA och Iran.
Listan kallas CCPI.
Det är jättedåligt!😔
Sverige är renare än många andra länder.
Neeeeej ): jag orkar inte med högers politik. Varför SÄNKER de priset på bensin???? Förstår de inte att det här har konsekvenser? Klimatet kommer ju bli ännu värre nu ):
Inte konstigt Sverige är ointresserade av miljön. Finns så mycket att göra. Bara maten vi köper är producerad på vidrigt vis. Samma med importerat skräp. Kommersiella bönder är allt utom intresserade av miljö eller kvalitet. Riktiga miljöbovar med konstgödning och besprutning. Folk verkar inte bry sig hur det tillverkas.