Sverige sämre på klimatet

Förut var Sverige

bland de bästa länderna

på att jobba för klimatet.

Men nu har Sverige

blivit sämre på det.

Det visar en undersökning

av organisationen

Germanwatch.

De har en lista

på vilka länder som är bäst

på att jobba för klimatet.

I flera år var Sverige

i toppen av listan.

Men nu är inte Sverige längre

bland de tio bästa länderna.

Elva länder är bättre än Sverige.

Spanien, Estland och Portugal

är några av dem.

Den svenska regeringens

politik för klimatet

har gjort att Sverige

nu ligger längre ner på listan.

Regeringen har gjort bensinen billigare.

De har en dålig politik

för skogen och jordbruket.

Det säger listans experter.

Danmark är det land

som jobbar bäst för klimatet.

Så har det varit

de senaste sex åren.

USA och Iran är sämst.

8 SIDOR/TT