Årets stora möte

om klimatet är slut.

Mötet var i Turkiet.

Mötet är varje år.

På slutet brukar länderna

lova att göra saker för klimatet.

De skriver ett avtal om det.

Men i år blev det inget avtal.

Länderna kom inte överens.

De tyckte olika om

vad det skulle stå i avtalet.

I tidigare avtal

har länderna lovat

att använda mindre

kol, olja och gas.

Det är bränslen

som gör klimatet varmare.

Men i årets avtal

stod det inget om det.

Det var bland annat

landet Saudiarabien

som inte ville ha med det.

Saudiarabien säljer mycket olja.

Andra länder ville

att det skulle stå med

i avtalet.

Det var bland annat

länderna i Europeiska unionen, EU.

Reglerna säger att

alla länder måste vara överens

om avtalet.

Därför blev det inget avtal i år.

8 SIDOR/TT