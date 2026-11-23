Inget avtal på möte om klimatet
Årets stora möte
om klimatet är slut.
Mötet var i Turkiet.
Mötet är varje år.
På slutet brukar länderna
lova att göra saker för klimatet.
De skriver ett avtal om det.
Men i år blev det inget avtal.
Länderna kom inte överens.
De tyckte olika om
vad det skulle stå i avtalet.
I tidigare avtal
har länderna lovat
att använda mindre
kol, olja och gas.
Det är bränslen
som gör klimatet varmare.
Men i årets avtal
stod det inget om det.
Det var bland annat
landet Saudiarabien
som inte ville ha med det.
Saudiarabien säljer mycket olja.
Andra länder ville
att det skulle stå med
i avtalet.
Det var bland annat
länderna i Europeiska unionen, EU.
Reglerna säger att
alla länder måste vara överens
om avtalet.
Därför blev det inget avtal i år.
8 SIDOR/TT
SYND!!!😔
Man säger ibland att man ska ha ”rena” elfordon som inte släpper ut några avgaser. Det man glömmer bort är att elen måste producerar i ett kraftverk där man ofta använder kol eller olja och detta är baskraft. Vindkraft ger ju ingen el när det inte blåser ute och det krävs dyra batterilager för att det ska bli baskraft, vilket blir för kostsamt.
Vad är det om klimatet?på mitt åsikt är att du ha ett höja etiska prenciper.
Att du ser en ren och trevlig människa är det bekväm klimat.Att du ser en eleganse stan på sina nattar är det underbart klimat.Att du njuta dig i kreativ landskap är det härligt klimat .då är du civilserad .
RATEBA-naturligtvis atmosfär i samhälle är viktigt men miljö ändrades och det tat konsekvenserna! Det är allvar! Vissa växter vet inte om det är höst eller vår…
Föt mer kärnkraft
Man måste sluta med alla klimatuppgörelser och låta varje land bestämma självt. Det behövs en rejäl ökning av olja, kol och kärnkraft för att klara elbehovet! Och sluta med den där eländiga vindkraften, den är bara miljöförstörande!!
Vindkraften är det bästa alternativet samt alla fordon bör gå på el. Solceller på alla tak. Lite kärnkraft behövs. Men nya säkrare anläggningar också.
Rent, vackert och billigt och bra.
Det är i fjällen det blåser mycket. Där kan de stå.