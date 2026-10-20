Kulusevski är tillbaka

Dejan Kulusevski

har varit skadad över ett år.

Men nu är han tillbaka

och spelar fotboll igen.

Det var våren år 2025

som Dejan Kulusevski

blev skadad i sitt knä.

Han var borta från

fotboll i 526 dagar.

Han missade att spela i VM

för Sverige i somras.

Men i måndags spelade han igen

för sitt lag Tottenham

i Storbritannien.

Han spelade några minuter

i matchen mot Coventry.

Publiken jublade

när han kom in på planen.

Tottenham vann med 3–1.

– Det är kul att vara tillbaka.

Jag visste att den dagen skulle komma.

Det säger Dejan Kulusevski

till tidningen Aftonbladet.

Dejan Kulusevski är 26 år.

Han är en av

Sveriges bästa spelare.

Han brukar spela

i Sveriges landslag.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR