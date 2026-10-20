Sport
Dejan Kulusevski. Foto: Ian Walton/AP/TT
Kulusevski är tillbaka
Dejan Kulusevski
har varit skadad över ett år.
Men nu är han tillbaka
och spelar fotboll igen.
Det var våren år 2025
som Dejan Kulusevski
blev skadad i sitt knä.
Han var borta från
fotboll i 526 dagar.
Han missade att spela i VM
för Sverige i somras.
Men i måndags spelade han igen
för sitt lag Tottenham
i Storbritannien.
Han spelade några minuter
i matchen mot Coventry.
Publiken jublade
när han kom in på planen.
Tottenham vann med 3–1.
– Det är kul att vara tillbaka.
Jag visste att den dagen skulle komma.
Det säger Dejan Kulusevski
till tidningen Aftonbladet.
Dejan Kulusevski är 26 år.
Han är en av
Sveriges bästa spelare.
Han brukar spela
i Sveriges landslag.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
20 oktober 2026