Han är tillbaka i landslaget
Sveriges herrar är med
i tävlingen Nations League
i fotboll.
Det har gått bra för laget.
Sverige leder sin grupp.
Det är två matcher kvar.
På lördag spelar Sverige
mot Bosnien-Hercegovina.
Matchen är i Solna
nära Stockholm.
Om Sverige vinner
blir de etta i gruppen.
Då får de spela
i den bästa gruppen
i Nations League nästa år.
För första gången på länge
är Dejan Kulusevski med i laget.
Han har varit skadad
i över 500 dagar.
Han hoppas få spela
en del av matchen
på lördag.
– Det är en dröm
att få vara med igen.
Jag har jobbat hårt
för detta, säger han.
Sveriges sista match
i Nations League är på tisdag.
Då spelar de mot Polen i Polen.
Du kan se Sveriges matcher
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
8 SIDOR/TT
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