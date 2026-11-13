Han är tillbaka i landslaget

Sveriges herrar är med

i tävlingen Nations League

i fotboll.

Det har gått bra för laget.

Sverige leder sin grupp.

Det är två matcher kvar.

På lördag spelar Sverige

mot Bosnien-Hercegovina.

Matchen är i Solna

nära Stockholm.

Om Sverige vinner

blir de etta i gruppen.

Då får de spela

i den bästa gruppen

i Nations League nästa år.

För första gången på länge

är Dejan Kulusevski med i laget.

Han har varit skadad

i över 500 dagar.

Han hoppas få spela

en del av matchen

på lördag.

– Det är en dröm

att få vara med igen.

Jag har jobbat hårt

för detta, säger han.

Sveriges sista match

i Nations League är på tisdag.

Då spelar de mot Polen i Polen.

Du kan se Sveriges matcher

på sajten Viaplay.

Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT