Sport
Han sparkar på en boll. Han har Sveriges dräkt.
Dejan Kulusevski har varit skadad länge. Nu är han frisk igen. Bilden är från år 2022. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Han är tillbaka i landslaget

Sveriges herrar är med
i tävlingen Nations League
i fotboll.

Det har gått bra för laget.
Sverige leder sin grupp.
Det är två matcher kvar.

På lördag spelar Sverige
mot Bosnien-Hercegovina.
Matchen är i Solna
nära Stockholm.

Om Sverige vinner
blir de etta i gruppen.
Då får de spela
i den bästa gruppen
i Nations League nästa år.

För första gången på länge
är Dejan Kulusevski med i laget.
Han har varit skadad
i över 500 dagar.

Han hoppas få spela
en del av matchen
på lördag.

– Det är en dröm
att få vara med igen.
Jag har jobbat hårt
för detta, säger han.

Sveriges sista match
i Nations League är på tisdag.
Då spelar de mot Polen i Polen.

Du kan se Sveriges matcher
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT

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