Sport

Hon har bollen framför sig under en match.

Sveriges spelare Julia Zigiotti Olme i en tidigare match. Foto: Adam Ihse/TT

Sverige spelar viktiga matcher

Nästa år är det
VM i fotboll för damer.

Det gick dåligt för Sverige
i kvalet till VM.
Men laget har fortfarande
chans att få vara med.

Då måste de först
vinna mot Litauen.
Lagen ska spela två matcher.
Den första är i Litauen
i kväll fredag.

Det svenska laget
har problem.
Flera av de bästa spelarna
kan inte vara med.

Kosovare Asllani och
Johanna Rytting Kaneryd
är skadade.
Fridolina Rolfö
ska ha barn.

Men Sverige är ändå
favoriter till att vinna.
Sverige har aldrig
missat ett VM.
Litauen har aldrig
spelat i ett VM.

– Vi har inte spelat bra.
Men vi tror på oss själva.
Det är bara små saker
i vårt spel som måste bli bättre.

Det säger Sveriges
spelare Julia Zigiotti Olme.

Den andra matchen
mot Litauen är på tisdag.
Sedan läggs resultaten ihop.

Vinnaren får möta
Tjeckien eller Skottland
om en plats i VM.

Fredagens match mot Litauen
börjar klockan 18.05.
Du kan se Sveriges matcher
i SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT

9 oktober 2026

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3 kommentarer
  1. hej rumpa skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:39

    såjjjjjjjjjjjajjaajjjja nu vinner vi💕💕💕💕💕💕💕

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  2. V skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:01

    Heja Sverige!!!!!!!!😃😃😃😃😃😃😃😃😃❤❤❤❤

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  3. Anonim skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 17:39

    Jag bor i Sverige men jag kommer från Litauen. Vem ska jag häja på?🙂

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