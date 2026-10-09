Sverige spelar viktiga matcher

Nästa år är det

VM i fotboll för damer.

Det gick dåligt för Sverige

i kvalet till VM.

Men laget har fortfarande

chans att få vara med.

Då måste de först

vinna mot Litauen.

Lagen ska spela två matcher.

Den första är i Litauen

i kväll fredag.

Det svenska laget

har problem.

Flera av de bästa spelarna

kan inte vara med.

Kosovare Asllani och

Johanna Rytting Kaneryd

är skadade.

Fridolina Rolfö

ska ha barn.

Men Sverige är ändå

favoriter till att vinna.

Sverige har aldrig

missat ett VM.

Litauen har aldrig

spelat i ett VM.

– Vi har inte spelat bra.

Men vi tror på oss själva.

Det är bara små saker

i vårt spel som måste bli bättre.

Det säger Sveriges

spelare Julia Zigiotti Olme.

Den andra matchen

mot Litauen är på tisdag.

Sedan läggs resultaten ihop.

Vinnaren får möta

Tjeckien eller Skottland

om en plats i VM.

Fredagens match mot Litauen

börjar klockan 18.05.

Du kan se Sveriges matcher

i SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT