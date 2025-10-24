Sport
Tränare Tony Gustafsson och spelaren Fridolina Rolfö. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Svåra matcher för Sverige
Sveriges damer i fotboll
är med i tävlingen Nations League.
De har kommit till semifinal.
Där ska de spela mot
Spanien i två matcher.
Det blir svårt för Sverige.
Spanien har världens bästa lag.
I senaste VM var det
Spanien som vann.
Den första semifinalen
är i staden Malaga i Spanien.
Matchen är på fredagen
den 24 oktober
klockan 20.
Den andra matchen
är i Göteborg
på tisdagen den 28 oktober
klockan 19.
Du kan se matcherna
i SVT och SVT Play.
Lag som vinner mycket
i Nations League
har lättare att komma till
VM i Brasilien år 2027.
Peter Gerhardsson
har slutat som tränare
för Sveriges damer.
Den nya tränaren
heter Tony Gustavsson.
Han har tidigare
tränat Hammarbys herrar
och Australiens damer,
bland annat.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
24 oktober 2025