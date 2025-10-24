Svåra matcher för Sverige

Sveriges damer i fotboll

är med i tävlingen Nations League.

De har kommit till semifinal.

Där ska de spela mot

Spanien i två matcher.

Det blir svårt för Sverige.

Spanien har världens bästa lag.

I senaste VM var det

Spanien som vann.

Den första semifinalen

är i staden Malaga i Spanien.

Matchen är på fredagen

den 24 oktober

klockan 20.

Den andra matchen

är i Göteborg

på tisdagen den 28 oktober

klockan 19.

Du kan se matcherna

i SVT och SVT Play.

Lag som vinner mycket

i Nations League

har lättare att komma till

VM i Brasilien år 2027.

Peter Gerhardsson

har slutat som tränare

för Sveriges damer.

Den nya tränaren

heter Tony Gustavsson.

Han har tidigare

tränat Hammarbys herrar

och Australiens damer,

bland annat.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR