Sverige vann mot Rumänien

Tävlingen Nations League

i fotboll fortsätter.

I måndags spelade Sveriges

herrar mot Rumänien.

Matchen var i Rumänien.

Det gick bra för Sverige.

Viktor Gyökeres gjorde

1–0 till Sverige.

Sedan blev det inte fler mål.

Sverige vann.

Sverige har nu spelat

fyra matcher i Nations League.

De har vunnit tre matcher

och spelat en oavgjort.

Det betyder att det svenska

laget leder sin grupp.

– Vi ligger bra till.

Det säger Viktor Gyökeres.

Han har gjort mål

i alla fyra matcherna.

Nu är det paus

i Nations League.

De sista matcherna

är i november.

Då blir det klart vilket

lag som vinner gruppen.

Vinnaren får spela i en

högre serie nästa år.

Vinnaren får också

en extra chans att komma

till EM år 2028.

Tvåan i gruppen får spela

fler matcher om en plats

i en högre serie.

8 SIDOR/TT