Sport
Viktor Gyökeres gjorde Sveriges mål mot Rumänien. Här firar han målet med sitt speciella tecken. Foto: Raed Krishan/AP/TT
Sverige vann mot Rumänien
Tävlingen Nations League
i fotboll fortsätter.
I måndags spelade Sveriges
herrar mot Rumänien.
Matchen var i Rumänien.
Det gick bra för Sverige.
Viktor Gyökeres gjorde
1–0 till Sverige.
Sedan blev det inte fler mål.
Sverige vann.
Sverige har nu spelat
fyra matcher i Nations League.
De har vunnit tre matcher
och spelat en oavgjort.
Det betyder att det svenska
laget leder sin grupp.
– Vi ligger bra till.
Det säger Viktor Gyökeres.
Han har gjort mål
i alla fyra matcherna.
Nu är det paus
i Nations League.
De sista matcherna
är i november.
Då blir det klart vilket
lag som vinner gruppen.
Vinnaren får spela i en
högre serie nästa år.
Vinnaren får också
en extra chans att komma
till EM år 2028.
Tvåan i gruppen får spela
fler matcher om en plats
i en högre serie.
8 SIDOR/TT
- Den 25 september
Sverige mot Rumänien 2–1
- Den 28 september
Sverige mot Polen 3–1
- Den 2 oktober
Bosnien-Hercegovina mot Sverige 1–1
- Den 5 oktober
Rumänien mot Sverige 0–1
- Den 14 november
Sverige mot Bosnien-Hercegovina
- Den 17 november
Polen mot Sverige
6 oktober 2026
Dem spelade jättebra match. Heja Sverige 💙💛
Lets goooooooooo