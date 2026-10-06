Sport

Han håller händerna framför ansiktet som en mask.

Viktor Gyökeres gjorde Sveriges mål mot Rumänien. Här firar han målet med sitt speciella tecken. Foto: Raed Krishan/AP/TT

Sverige vann mot Rumänien

Tävlingen Nations League
i fotboll fortsätter.
I måndags spelade Sveriges
herrar mot Rumänien.
Matchen var i Rumänien.

Det gick bra för Sverige.
Viktor Gyökeres gjorde
1–0 till Sverige.
Sedan blev det inte fler mål.
Sverige vann.

Sverige har nu spelat
fyra matcher i Nations League.
De har vunnit tre matcher
och spelat en oavgjort.
Det betyder att det svenska
laget leder sin grupp.

– Vi ligger bra till.

Det säger Viktor Gyökeres.
Han har gjort mål
i alla fyra matcherna.

Nu är det paus
i Nations League.
De sista matcherna
är i november.
Då blir det klart vilket
lag som vinner gruppen.

Vinnaren får spela i en
högre serie nästa år.
Vinnaren får också
en extra chans att komma
till EM år 2028.

Tvåan i gruppen får spela
fler matcher om en plats
i en högre serie.

8 SIDOR/TT

Sveriges matcher i Nations League
  • Den 25 september
    Sverige mot Rumänien 2–1
  • Den 28 september
    Sverige mot Polen 3–1
  • Den 2 oktober
    Bosnien-Hercegovina mot Sverige 1–1
  • Den 5 oktober
    Rumänien mot Sverige 0–1
  • Den 14 november
    Sverige mot Bosnien-Hercegovina
  • Den 17 november
    Polen mot Sverige

6 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Söder skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 11:33

    Dem spelade jättebra match. Heja Sverige 💙💛

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  2. Doktor Ananas skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 12:06

    Lets goooooooooo

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