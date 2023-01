Sedan början av året

är Sverige ledare för EU.

Därför har regeringens kontor

gjort en lista med musik

som visar Sverige.

Det är folk som jobbar

på kontoret som har fått

rösta om vilka låtar

som ska vara med.

Listan har bara svenska artister.

Första låten på listan

är Abbas Dancing queen.

Robyns låt Dancing on my own

är också med.

Och låtar av till exempel

Cornelis Vreeswijk,

Tommy Körberg, Imperiet,

Zara Larsson, First Aid Kit,

Avicii, Sabaton och Yung Lean.

Från början var

ett klassiskt stycke

av Kurt Atterberg med på listan.

Men när Kulturnytt

i Sveriges Radio berättade

för EU-ministern Jessica Roswall

att Kurt Atterberg

gillade nazisterna

försvann stycket från listan.

