Sverige
Poliser på plats nära idrottshallen där kvinnan blev skjuten. Foto: Jonas Ekströmer/TT
14-årig flicka misstänkt
En 14-årig flicka är
misstänkt för att ha
hjälpt till med mordet
på 24-åriga Saba Abraham.
Mordet hände i en
idrottshall i Älvsjö
fredagen den 16 oktober.
Just nu är flickan inlåst.
Eftersom hon är så ung
kan hon bli flyttad till
ett av socialtjänstens hem.
Flickan säger att hon
är oskyldig.
Sedan tidigare är
två pojkar i tonåren
misstänkta för att ha
mördat Saba Abraham.
Ytterligare två pojkar är med
i polisernas undersökning.
En av dem ska ha hjälpt
till med mordet i Älvsjö.
Den andra ska ha planerat
ett annat mord.
Det har inte med Älvsjö att göra.
På måndagen blev det känt
att en femte pojke är med
i polisernas undersökning.
Han är misstänkt för
en brand i Huddinge
en vecka för mordet.
Det är inte känt om det
har med Älvsjö att göra.
Det rapporterar Sveriges Radio.
8 SIDOR/TT
26 oktober 2026