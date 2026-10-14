14-årig flicka misstänkt

En 14-årig flicka är

misstänkt för att ha

hjälpt till med mordet

på 24-åriga Saba Abraham.

Mordet hände i en

idrottshall i Älvsjö

fredagen den 16 oktober.

Just nu är flickan inlåst.

Eftersom hon är så ung

kan hon bli flyttad till

ett av socialtjänstens hem.

Flickan säger att hon

är oskyldig.

Sedan tidigare är

två pojkar i tonåren

misstänkta för att ha

mördat Saba Abraham.

Ytterligare två pojkar är med

i polisernas undersökning.

En av dem ska ha hjälpt

till med mordet i Älvsjö.

Den andra ska ha planerat

ett annat mord.

Det har inte med Älvsjö att göra.

På måndagen blev det känt

att en femte pojke är med

i polisernas undersökning.

Han är misstänkt för

en brand i Huddinge

en vecka för mordet.

Det är inte känt om det

har med Älvsjö att göra.

Det rapporterar Sveriges Radio.

8 SIDOR/TT