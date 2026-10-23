Sverige
Saba Abraham jobbade med fotboll för laget Hammarby. Foto: Samhällsmatchen
Saba blev mördad i Älvsjö
Saba Abraham blev 24 år.
Fredagen den 16 oktober
sköts hon ihjäl i en idrottshall
i Älvsjö i södra Stockholm.
Saba Abraham jobbade
med ungdomar i Älvsjö.
Innan det hade hon jobbat med
att ordna matcher i fotboll för unga.
– Jag vill hjälpa ungdomar
att få ett jobb
och minska brotten
som finns i vårt samhälle.
Det sa Saba Abraham då.
Nu lever hon inte längre.
Kvar finns sorg
och minnen av en person
som var viktig för många.
– Hon spred värme
till alla människor
i sin närhet.
Det skriver Stockholms
kommun på sin sajt.
Saba jobbade för kommunen.
På lappar utanför idrottshallen
finns hälsningar till Saba.
– Du är saknad,
står det på många av dem.
Kvällen då Saba blev mördad
var det mycket folk i hallen.
Det var matcher
i fotboll och innebandy.
I matsalen bredvid
var det disco för barn.
Vid klockan 21 sköt någon Saba.
Poliserna har tagit fast fyra pojkar.
Två av pojkarna är misstänkta
för att ha mördat Saba Abraham.
De två andra är misstänkta
för att ha hjälpt till.
Saba Abraham
var en vanlig person.
Hon var inte med
i något gäng med brottslingar.
Det säger åklagaren
som leder polisernas undersökning.
Poliserna misstänker
att pojkarna har
planerat fler mord.
Efter mordet intervjuade SVT
en mamma från Älvsjö.
Hon lämnade en blomma
vid minnesplatsen
utanför idrottshallen.
– Vi får inte sluta att reagera
när sådana här saker händer.
Det är unga människor
som förlorar sina liv.
Något måste hända, säger hon.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
23 oktober 2026
Så tråkigt att detta har skett. Vila i frid. 🕊️
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭livet är så orättvist, starsckars flicka som hade framtidsplaner. Och någon släckte allt detta. Jag är så himla ledsen för att detta har hänt. Vila ifred kära saba.
Stakars henne. 😭 Detta är så sorligt jag fattar inte att man kan göra så här mot någon. 😭😢❤
Hoppas detta slutar nån gång det är så sorligt och hemskt. ❤😢😭❤😢😭❤😢😭
😭😢❤😭😢❤😭😢❤😭😢
hej jag tycker synd om sabas familj och om saba😍
Vila I frid Saba.
Det är hemsk händelse! Hon var vacker! Staten måste ge henne skadestånd! Är hon kristen eller muslim? När det är begravning???😢💛💙💞
Skadestånd???hon behöver inga pengar i himlen.
Hoppas det går bra
Varför gör man ens så här vi får inte bara döda varandra bara så här och tack 8 sidor att ni inte skriver att detta är ovanligt för att alla andra gör inte det även om det inte är ovanligt
Att jobba med barn att skaffa jobb och sen blir hon mördad att hjälpa barn att skaffa jobb och ona matcher av fotboll. Så dumt. Dem som dödade Saba förtjänar inte jobb eller ha kul.
Jag menade till hennes familj! Men kanske de själva måste kräva det!!!😔😔😔
Detta är väldigt sorgilgt, må gud låta henne vila i frid. Männsikor är väldigt elaka dessa dagat
det är på grund av en familje medlem som hon har blivit mördat .ska dom ha skadestånd också???? nej det tycker inte jag. 😡🤢😡😨familje medlem var med kriminella. och saba var helt oskyldig.
Vila i fred Saba tankarna går till familjen❤❤❤
Jag är väldigt ledsen😭
Så onödigt att ta livet av någon som är helt oskyldig. Fruktansvärt det som händer just nu i vårt land, med så mycket kriminalitet.
Rip 🕊️
8sidor varför händer detta
8sidor varför händer detta det är ju hemskt
Ett människoliv är inte längre någonting värt i dagens samhälle. Det går utför med världen och det kommer nog se ut så här i många årtionden framöver! Tyvärr!!! 🥺
hennes släkting som var med kriminella borde skämmas, hade han inte beblandats med kriminella så hade hon levd.nu kommer han att leva med dåligt samvete resten av sitt liv. 😡🤢