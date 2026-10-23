Saba blev mördad i Älvsjö

Saba Abraham blev 24 år.

Fredagen den 16 oktober

sköts hon ihjäl i en idrottshall

i Älvsjö i södra Stockholm.

Saba Abraham jobbade

med ungdomar i Älvsjö.

Innan det hade hon jobbat med

att ordna matcher i fotboll för unga.

– Jag vill hjälpa ungdomar

att få ett jobb

och minska brotten

som finns i vårt samhälle.

Det sa Saba Abraham då.

Nu lever hon inte längre.

Kvar finns sorg

och minnen av en person

som var viktig för många.

– Hon spred värme

till alla människor

i sin närhet.

Det skriver Stockholms

kommun på sin sajt.

Saba jobbade för kommunen.

På lappar utanför idrottshallen

finns hälsningar till Saba.

– Du är saknad,

står det på många av dem.

Kvällen då Saba blev mördad

var det mycket folk i hallen.

Det var matcher

i fotboll och innebandy.

I matsalen bredvid

var det disco för barn.

Vid klockan 21 sköt någon Saba.

Poliserna har tagit fast fyra pojkar.

Två av pojkarna är misstänkta

för att ha mördat Saba Abraham.

De två andra är misstänkta

för att ha hjälpt till.

Saba Abraham

var en vanlig person.

Hon var inte med

i något gäng med brottslingar.

Det säger åklagaren

som leder polisernas undersökning.

Poliserna misstänker

att pojkarna har

planerat fler mord.

Efter mordet intervjuade SVT

en mamma från Älvsjö.

Hon lämnade en blomma

vid minnesplatsen

utanför idrottshallen.

– Vi får inte sluta att reagera

när sådana här saker händer.

Det är unga människor

som förlorar sina liv.

Något måste hända, säger hon.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR