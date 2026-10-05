Sverige
En elev i skolan räcker upp en hand. Foto: Viktoria Bank/TT
Barn är borta från skolan
Minst 850 barn i Sverige
är borta från sina skolor.
De har inte varit där
sedan skolan började
efter sommaren.
Det visar en undersökning
som Sveriges Radio har gjort.
Flera skolor säger att de
inte vet var barnen är.
– Det känns inte bra.
Det är vårt jobb
att få dem till skolan.
Det säger Andreas Lundholm
som är chef för skolorna
i Ljusnarsbergs kommun
i Västmanland.
Barn i Sverige ska gå i skolan
från förskoleklass
till och med nian.
Det är en lag.
8 SIDOR/TT
5 oktober 2026
dåligt eller bra för barnen
Jag fattar varför barnen inte vill gå till skolan det är hemskt här i skolorna
varför kommer dom inte till skolan
var är barnen 8 sidor???
Hej V,
flera skolor säger att de inte vet var barnen är.
/Hälsingar 8 Sidor
jag har 2 pesroner som aldrig e i skolan vad ska jag göra 8 sidorrrrr
säg till en vuxen om du har en annars ring 112
JAG ÄR EN VUXEN
men sägg till deras föräldrar lilla älskling
dom svarar ju inte
Läraren, du kan göra orosanmälan?
Dock är det svårt söka hjälp själv som barn. Enligt min erfarenhet. Visa att du finns och berätta vilka hjälp det går att få.
jag tror att man måste vara hårdare mot barn
vi som är freldrar moste bestema över barnen
moste 😂😂😂😂
du stavar fel du är ingen mamma
Jag kommer aldrig tillbaka till skolan!
mitt barn vägrar att komma till skolan av en konstig anledning vad ska jag göra?
vad ska mamman som vet göra ???????????
jag frågar dig 8sidor?????????????????????????