Sverige

Ett barn räcker upp en hand.

En elev i skolan räcker upp en hand. Foto: Viktoria Bank/TT

Barn är borta från skolan

Minst 850 barn i Sverige
är borta från sina skolor.

De har inte varit där
sedan skolan började
efter sommaren.

Det visar en undersökning
som Sveriges Radio har gjort.

Flera skolor säger att de
inte vet var barnen är.

– Det känns inte bra.
Det är vårt jobb
att få dem till skolan.

Det säger Andreas Lundholm
som är chef för skolorna
i Ljusnarsbergs kommun
i Västmanland.

Barn i Sverige ska gå i skolan
från förskoleklass
till och med nian.
Det är en lag.

8 SIDOR/TT

5 oktober 2026

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19 kommentarer
  1. mamma som måste veta skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:27

    dåligt eller bra för barnen

    Svara
  2. 10:30 skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:30

    Jag fattar varför barnen inte vill gå till skolan det är hemskt här i skolorna

    Svara
  3. Almaaaaaa skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:32

    varför kommer dom inte till skolan

    Svara
  4. v skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:37

    var är barnen 8 sidor???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 oktober, 2026 kl. 10:41

      Hej V,
      flera skolor säger att de inte vet var barnen är.
      /Hälsingar 8 Sidor

  5. en förvirrad lärare skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:39

    jag har 2 pesroner som aldrig e i skolan vad ska jag göra 8 sidorrrrr

    Svara
  6. bengt skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:41

    säg till en vuxen om du har en annars ring 112

    Svara
  7. lärare skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:42

    JAG ÄR EN VUXEN

    Svara
  8. bengt skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:43

    men sägg till deras föräldrar lilla älskling

    Svara
  9. lärare skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:45

    dom svarar ju inte

    Svara
  10. Trasig själ, som inte skrivit på flera dagar, men systemet tror jag har skrivit för fort, fast jag inte skrivit något idag skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:46

    Läraren, du kan göra orosanmälan?
    Dock är det svårt söka hjälp själv som barn. Enligt min erfarenhet. Visa att du finns och berätta vilka hjälp det går att få.

    Svara
  11. mamman som vet skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:48

    jag tror att man måste vara hårdare mot barn

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  12. mamman som vet skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:50

    vi som är freldrar moste bestema över barnen

    Svara
  13. Alicia skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:52

    moste 😂😂😂😂

    Svara
  14. En mamma som faktiskt vet skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:52

    du stavar fel du är ingen mamma

    Svara
  15. Han som hatar skolan skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:53

    Jag kommer aldrig tillbaka till skolan!

    Svara
  16. mamman som vet skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:55

    mitt barn vägrar att komma till skolan av en konstig anledning vad ska jag göra?

    Svara
  17. mamman som vill veta skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 10:59

    vad ska mamman som vet göra ???????????

    Svara
  18. mamman som vill veta skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 11:00

    jag frågar dig 8sidor?????????????????????????

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