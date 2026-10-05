Barn är borta från skolan

Minst 850 barn i Sverige

är borta från sina skolor.

De har inte varit där

sedan skolan började

efter sommaren.

Det visar en undersökning

som Sveriges Radio har gjort.

Flera skolor säger att de

inte vet var barnen är.

– Det känns inte bra.

Det är vårt jobb

att få dem till skolan.

Det säger Andreas Lundholm

som är chef för skolorna

i Ljusnarsbergs kommun

i Västmanland.

Barn i Sverige ska gå i skolan

från förskoleklass

till och med nian.

Det är en lag.

8 SIDOR/TT