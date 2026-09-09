Kritik från lärarna

Svenska elever läser

och räknar sämre.

Det visar undersökningen Pisa.

Nu får politiker

och skolornas ägare

kritik av organisationen

Sveriges Lärare.

– De måste göra något nu.

Det säger Sveriges Lärares

ledare Anna Olskog.

Sveriges minister för utbildning

har sagt att eleverna läser sämre

på grund av att skärmar

med appar stör eleverna.

Anna Olskog håller inte med.

Organisationen Sveriges Lärare

tror att tre saker kommer

göra skolan bättre.

Mer tid till lärarna

så att de kan planera

lektionerna bättre.

så att de kan planera lektionerna bättre. Mindre klasser.

Snabbare hjälp till

elever som har det svårt.

8 SIDOR/TT

Fler läser sämre

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kan göra för

att hjälpa eleverna?

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