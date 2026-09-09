Sverige
Anna Olskog är ledare för organisationen Sveriges Lärare. Foto: Jakob Åkersten/TT
Kritik från lärarna
Svenska elever läser
och räknar sämre.
Det visar undersökningen Pisa.
Nu får politiker
och skolornas ägare
kritik av organisationen
Sveriges Lärare.
– De måste göra något nu.
Det säger Sveriges Lärares
ledare Anna Olskog.
Sveriges minister för utbildning
har sagt att eleverna läser sämre
på grund av att skärmar
med appar stör eleverna.
Anna Olskog håller inte med.
Organisationen Sveriges Lärare
tror att tre saker kommer
göra skolan bättre.
- Mer tid till lärarna
så att de kan planera
lektionerna bättre.
- Mindre klasser.
- Snabbare hjälp till
elever som har det svårt.
8 SIDOR/TT
Vad tror du Sverige
kan göra för
att hjälpa eleverna?
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9 september 2026
…flytta den tjeckiska skola hit!!!!!!!!!🙂
De skulle kolla vad gör kina 🇨🇳 skolan de gör fantastik.
Eleverna undervisas för mycket med datorna, de skulle använda böcker för att läsa. Barn och unga är bara interesserade av social media och deras mobiler, det är galet.
Eleverna ska komma i tid till skolan och inte använda mobilen under skoltid. Under lektionerna ska både läraren och en lärarassistent vara närvarande. Jag tycker också att man bör ha två lärare, eftersom en lärare kan bli sjuk eller vara frånvarande. På det sättet tror jag att eleverna får bättre stöd och kan göra större framsteg i sina studier.
håller med
Är det inte länge sedan som det blev ett statsbidrag till pappersböcker i skolan? Det kan vara svårt att fokusera med ögonen på texten i en skärm jämfört med en pappersbok, vilket gör det svårare att läsa i en skärm. Naturligt är det annars att läsa i böcker i SO och NO ämnen, men det är lite snålt med klocktimmar inom NO, så där borde man öka.
Behöver inte kolla i Kina kan ta en resa till Estland. I stora världen plats 8 . Och i Europa 1plats. Istället att skicka fångar dit kan skolminister åka på studiebesök. Och skrämmande är att det var svenska kungen som startade ett universitet där i Tartu. Och nu kan inte ens svenska barn läsa och räkna .