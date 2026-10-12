Sverige

En stor blå skärm. Där visas bilder på två män.

Robert Hall och Michael Woodford får pris. Foto: Anders Wiklund/TT

De får pris i ekonomi

De två amerikanerna Robert Hall
och Michael Woodford
får priset i ekonomi
till Alfred Nobels minne.

Robert Hall är 83 år.
Michael Woodford är 71 år.

De får priset
för att de har kommit på sätt
hur länder kan göra för att
minska kriser med pengar.
Regeringar och banker
använder sig av deras modeller.

Det kan vara när många
människor blir utan jobb
eller när pengarna
blir mindre värda.

Alfred Nobel bestämde att det
skulle finnas fem Nobelpris.
Medicin, fysik, kemi,
litteratur och fred.

Senare bestämde
Riksbanken att det
skulle finnas ett pris till.
Det heter Sveriges riksbanks pris
i ekonomisk vetenskap
till Alfred Nobels minne.

Det första priset i ekonomi
delades ut år 1969.

8 SIDOR/TT

12 oktober 2026

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