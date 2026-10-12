De får pris i ekonomi

De två amerikanerna Robert Hall

och Michael Woodford

får priset i ekonomi

till Alfred Nobels minne.

Robert Hall är 83 år.

Michael Woodford är 71 år.

De får priset

för att de har kommit på sätt

hur länder kan göra för att

minska kriser med pengar.

Regeringar och banker

använder sig av deras modeller.

Det kan vara när många

människor blir utan jobb

eller när pengarna

blir mindre värda.

Alfred Nobel bestämde att det

skulle finnas fem Nobelpris.

Medicin, fysik, kemi,

litteratur och fred.

Senare bestämde

Riksbanken att det

skulle finnas ett pris till.

Det heter Sveriges riksbanks pris

i ekonomisk vetenskap

till Alfred Nobels minne.

Det första priset i ekonomi

delades ut år 1969.

8 SIDOR/TT