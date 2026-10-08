Carson får Nobelpris

Författaren Anne Carson

från Kanada får årets

Nobelpris i litteratur.

Anne Carson är 76 år.

Hon blandar ofta poesi

med vanliga texter.

– Anne Carson blev glad,

men överraskad när jag

berättade om priset för henne.

Hon är just nu på Island

för att lyssna på vinden.

Det berättar Ingrid Carlberg

i gruppen Svenska Akademien.

Det är Svenska Akademien

som väljer författaren

som får priset.

Anne Carson har tidigare

varit lärare och professor

i klassisk grekisk litteratur.

När hon skriver

blandar hon ofta in

gammal grekisk kultur

i sina böcker.

Hon skriver bland annat

om grekiska gudar.

Hennes första bok

kom år 1986.

Den heter Eros den bitterljuva.

Eros är den grekiska

guden för kärlek.

Hennes senaste bok heter

Fel Norma.

I en del av boken

blir skådespelaren Marilyn Monroe

jämförd med den grekiska prinsessan

Helena av Troja.

Marilyn Monroe hette egentligen

Norma Jean Baker.

Nobelpriset delas ut

den 10 december.

Priset är en medalj av guld

och tolv miljoner kronor.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR