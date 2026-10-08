Kultur

Hon har glasögon med gula skalmar, grått hår i page och en vinröd halsduk. Hon står delvis i profil och tittar snett åt sidan.

Författaren Anne Carson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Carson får Nobelpris

Författaren Anne Carson
från Kanada får årets
Nobelpris i litteratur.

Anne Carson är 76 år.
Hon blandar ofta poesi
med vanliga texter.

– Anne Carson blev glad,
men överraskad när jag
berättade om priset för henne.
Hon är just nu på Island
för att lyssna på vinden.

Det berättar Ingrid Carlberg
i gruppen Svenska Akademien.
Det är Svenska Akademien
som väljer författaren
som får priset.

Anne Carson har tidigare
varit lärare och professor
i klassisk grekisk litteratur.

När hon skriver
blandar hon ofta in
gammal grekisk kultur
i sina böcker.
Hon skriver bland annat
om grekiska gudar.

Hennes första bok
kom år 1986.
Den heter Eros den bitterljuva.
Eros är den grekiska
guden för kärlek.

Hennes senaste bok heter
Fel Norma.
I en del av boken
blir skådespelaren Marilyn Monroe
jämförd med den grekiska prinsessan
Helena av Troja.
Marilyn Monroe hette egentligen
Norma Jean Baker.

Nobelpriset delas ut
den 10 december.
Priset är en medalj av guld
och tolv miljoner kronor.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

8 oktober 2026

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1 kommentar
  1. Milenka skriver:
    8 oktober, 2026 kl. 14:52

    🥰😊💜

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