Pillay får årets fredspris

Navanethem Pillay får

Nobels fredspris i år.

Hon kämpar för fred i världen

och människors rättigheter.

– Hennes arbete är mycket viktigt

för att stater som gör

krigsbrott och folkmord

hamnar i domstol.

Det säger den norska

gruppen som väljer vem

som får priset.

Navanethem Pillay kallas för Navi.

Hon är 85 år

och kommer från Sydafrika.

Navi Pillay är advokat och domare.

Hon har tidigare kämpat för

svarta människors rättigheter

i Sydafrika.

Hon undersökte folkmordet

i Rwanda år 1994.

Hon har jobbat länge

för Förenta Nationerna, FN.

Navi Pillay har också varit

domare i den viktiga domstolen ICC.

Domstolen jobbar med

brott som händer i krig.

123 länder är med i ICC.

USA, Israel, Kina och Ryssland

är inte med.

Navi Pillay har tydligt sagt

att Israel gör brottet folkmord

mot palestinier i området Gaza.

Domstolen ICC vill att Israels ledare

ska gripas så att det kan

bli en rättegång mot honom.

8 SIDOR