Världen

Hon har kort svart hår och glasögon.

Navanethem Pillay får Nobels fredspris år 2026. Foto: Salvatore Di Nolfi/TT/AP

Pillay får årets fredspris

Navanethem Pillay får
Nobels fredspris i år.
Hon kämpar för fred i världen
och människors rättigheter.

– Hennes arbete är mycket viktigt
för att stater som gör
krigsbrott och folkmord
hamnar i domstol.

Det säger den norska
gruppen som väljer vem
som får priset.

Navanethem Pillay kallas för Navi.
Hon är 85 år
och kommer från Sydafrika.

Navi Pillay är advokat och domare.
Hon har tidigare kämpat för
svarta människors rättigheter
i Sydafrika.
Hon undersökte folkmordet
i Rwanda år 1994.
Hon har jobbat länge
för Förenta Nationerna, FN.

Navi Pillay har också varit
domare i den viktiga domstolen ICC.
Domstolen jobbar med
brott som händer i krig.
123 länder är med i ICC.
USA, Israel, Kina och Ryssland
är inte med.

Navi Pillay har tydligt sagt
att Israel gör brottet folkmord
mot palestinier i området Gaza.

Domstolen ICC vill att Israels ledare
ska gripas så att det kan
bli en rättegång mot honom.

8 SIDOR

Folkmord
  • Folkmord är ett av de
    allvarligaste brotten
    mot människor som finns.
  • Det är när människor
    dödar många andra människor
    på grund av vilka de är.

9 oktober 2026

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5 kommentarer
  1. bob skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:41

    är det olagligt att göra en bakåt vålt och äta glass samtidigt

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  2. bob2 skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:57

    😎

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  3. nils pettersson skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:20

    skärpning inte snälttt😭

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  4. Biologen skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:40

    Skulle ju inte förvåna om diktatorn ”putte” skulle fått fredspris. Adolf nominerades av Svenskar. Att sen Yassir Arafat fick fredspris är ju patetiskt. Så i denna galna värld hade säkert ”putte” kunnat fuska sig till detta med.

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  5. Micke skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 18:09

    Man kan inte begära mer korkade norrmän. Förskräckliga antisemitiser

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