Flera döms för mord

Fem personer döms

för ett mord som hände

i Stockholm för ett år sedan.

Mordet hände

i området Hagsätra.

En ung man har erkänt

att det var han som sköt.

Han döms till livstids fängelse.

Sedan ska han utvisas till Polen

där han är medborgare.

Fyra andra personer

döms för att de har

hjälpt till med mordet.

Det var en man

som var ungefär 45 år

som blev skjuten till döds.

Mordet handlade om

ett bråk mellan

gäng med brottslingar.

Det säger domstolen.

Mannen som blev skjuten

hade med gänget Bandidos att göra.

Det skriver tidningen

Aftonbladet.

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