Sverige

Det är mörkt. Poliserna har spärrat av en gata.

Mordet hände i Hagsätra i Stockholm i september år 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Flera döms för mord

Fem personer döms
för ett mord som hände
i Stockholm för ett år sedan.

Mordet hände
i området Hagsätra.

En ung man har erkänt
att det var han som sköt.
Han döms till livstids fängelse.
Sedan ska han utvisas till Polen
där han är medborgare.

Fyra andra personer
döms för att de har
hjälpt till med mordet.

Det var en man
som var ungefär 45 år
som blev skjuten till döds.

Mordet handlade om
ett bråk mellan
gäng med brottslingar.
Det säger domstolen.

Mannen som blev skjuten
hade med gänget Bandidos att göra.
Det skriver tidningen
Aftonbladet.

8 SIDOR

14 oktober 2026

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9 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 14:18

    Bra fängelse utvisning. . Fast ja tycker han borde sitta i fängelse i sitt hemland. Varför ska utlänningar bekosta vårt samhälle. Vi har det redan trångt i fängelse. Trött på dessa kriminella.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 oktober, 2026 kl. 15:12

      Lagen säger att brottslingar
      ska straffas i landet
      där de har gjort brottet.
      Så är lagen i typ alla länder.

      /8 Sidor

  2. Anonym skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 14:22

    Ja tycker såhär. Vad jobbar din kille med. Han ä kriminell. Vilka tjejer är stolta för att vara med en kriminell. Ä det något att skryta med att leva kriminellt.

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  3. Regn skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 15:01

    En del ”mord” ger inte särskilt långa fängelsestraff. En alkohol- eller narkotikapåverkad fordonsförare får knappt inget straff alls när de dödar någon annan i trafiken. Ändå kan detta ses som ”mord” och skulle liksom andra mord kunna ge livstids fängelsestraff. Rattfylleri ger inte heller något långt straff men där straffet kan vara tyngre.

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  4. Andreas skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 15:06

    håller med anonym varför ska vi försörja mördare ??han borde utvisas till sitt hemland och och avtjäna sitt straff där.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 oktober, 2026 kl. 15:11

      Lagen säger att brottslingar
      ska straffas i landet
      där de har gjort brottet.
      Så är lagen i typ alla länder.

      /8 Sidor

  5. Lennart skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 16:21

    Alla invandrare, som är kriminella ska ut. Man kommer inte hit och påstår att man har flytt från krig och utnyttjar samhället och blir kriminell.

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  6. Mia skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 19:28

    Håller med Lennart till 100 procent. Kan du inte sköta dig och är kriminell ska du ut ur landet.punkt slut vi är trötta på kriminalitet .

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  7. Serben skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 21:01

    Svenska folket sitter på sina händer alltid och sen när det är försent, ja då klagar ni ..
    Har aldrig sett sämre patrioter än svenska folket ..

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