En sjuårig flicka

fick hål i alla sina tänder.

Nu döms hennes föräldrar

för misshandel.

Tandläkaren anmälde

föräldrarna till poliserna.

Det var år 2025.

Då behövde flickan

operera bort 15 tänder.

Det skriver SVT.

Föräldrarna säger

att de är oskyldiga.

Flickan har ärvt en sjukdom.

Den gör att hon lätt

får hål i tänderna.

Det säger föräldrarna.

Men även om det stämmer

kan det inte bli så illa.

Föräldrarna måste ha slarvat

med att borsta tänderna

och låtit flickan äta

mycket söta saker.

Det säger en expert.

Föräldrar är ansvariga för

att deras barn mår bra.

Därför blev föräldrarna

dömda i domstolen.

Föräldrarna ska betala

böter till staten.

De blir inte dömda till fängelse.

Men om de gör nya brott

kan de få strängare straff.

Det kallas villkorlig dom.

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