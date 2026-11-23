Föräldrar döms för hål i tänder
En sjuårig flicka
fick hål i alla sina tänder.
Nu döms hennes föräldrar
för misshandel.
Tandläkaren anmälde
föräldrarna till poliserna.
Det var år 2025.
Då behövde flickan
operera bort 15 tänder.
Det skriver SVT.
Föräldrarna säger
att de är oskyldiga.
Flickan har ärvt en sjukdom.
Den gör att hon lätt
får hål i tänderna.
Det säger föräldrarna.
Men även om det stämmer
kan det inte bli så illa.
Föräldrarna måste ha slarvat
med att borsta tänderna
och låtit flickan äta
mycket söta saker.
Det säger en expert.
Föräldrar är ansvariga för
att deras barn mår bra.
Därför blev föräldrarna
dömda i domstolen.
Föräldrarna ska betala
böter till staten.
De blir inte dömda till fängelse.
Men om de gör nya brott
kan de få strängare straff.
Det kallas villkorlig dom.
8 SIDOR
Skaffar man barn så måste man ta hand om dom. Det är självklarhet att borsta tänderna på dom precis så som man gör på sig själv. Jag borstar tänderna till och med på min hund det är så viktigt.
Ja, exakt
Ja, exakt..
JA, EXAKT…
JA ANNA DET ÄR HELT RÄTT DET ÄR DET NÅGRA FOLK INTE FATTAR
ja men dom måste ju ha koll på sina barn när de borstar och sånt . Och hon har en sjukdom så kanske det är därför.
Vilka föräldrar gör så????usch
Varför ska staten ha böterna, det är väl ändå flickan som drabbats
Ja och om staten ska ta deras pengar kanske de inte längre har råd
Asså,detta är verkligen inte okej att låta sitt barn äta mycket godsaker.Jag tycker dom ska få 1 dag på 1 vecka dom borde verkligen se till så barnet också borstar tänderna
hur vet dem det?
man måste borsta tänderna 🤓
Stakars lilla flicka ni måste borsta tänderna😡
Stakars lilla flicka ni måste borsta tänderna
JA EXAKT JAG HAR ALDIG HAFT HÅL
Jag tyker synd om banet för hon va 7 år och hon bode inte ha hål i tändena ♥️
jag har aldrig haft hål på mina tänder