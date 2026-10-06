Sverige
Ett barn och vuxna i landet Afghanistan. Foto: Nava Jamshidi/AP/TT
Miljoner till barn i världen
I många veckor har folk
i Sverige samlat in pengar
för att hjälpa barn i världen.
Insamlingen heter Världens barn.
Organisationen
Radiohjälpen ordnar den.
Många människor har hjälpt till
att samla in pengar.
Över 500 skolor och förskolor
har jobbat med insamlingen.
I helgen visade SVT
ett särskilt program
om insamlingen.
Människor kunde ge pengar.
Nu har över 52 miljoner kronor
samlats in.
Pengarna går till organisationer
som hjälper barn
i olika delar av världen.
Organisationen
Svenska Afghanistankommittén
får pengar.
De jobbar i landet Afghanistan.
I år ska de hjälpa
barn med funktionsnedsättning
att kunna gå i skolan.
Alla barn har rätt
att gå i skolan.
Utbildning är en mänsklig rättighet.
Det går att fortsätta
ge pengar till insamlingen
hela året.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
6 oktober 2026
Sverige är bäst så är det.tänk om alla länder skulle göra likadant.
BRA! Men det är chockerande faktisk att jag läser att folk i Tjeckien har inte råd att köpa pennor och den nödvändigaste till sina barn! Det är sorgligt! När vi flyttade hit i vår lägenhet så jag skickade sudgummi till min sons skola i Tjeckien! Menjag vet inte om de fick det! Hoppas!
…förlåt…suddgummi…jag är trött-men jag försöker skriva utan fel!🙂
Kul att pengarna går till Afghanistan. Där behöver dom mycket hjälp.tack för hjälpen ni som har samlat den enorma summan.
Tänk om länderna tagit hand om sina egna. Muslimska kvinnor föder många barn för deras religion. Världen är redan överbefolkad.
Det är jätte bra.
Sluta! jag är muslimsk kvinna och trots mina 3 barn jag gav stöd till två flickor till-en är muslim och den andra jude! Barn och ungdomar behöver stöd och x olika materiella saker…!!!😮