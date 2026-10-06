Miljoner till barn i världen

I många veckor har folk

i Sverige samlat in pengar

för att hjälpa barn i världen.

Insamlingen heter Världens barn.

Organisationen

Radiohjälpen ordnar den.

Många människor har hjälpt till

att samla in pengar.

Över 500 skolor och förskolor

har jobbat med insamlingen.

I helgen visade SVT

ett särskilt program

om insamlingen.

Människor kunde ge pengar.

Nu har över 52 miljoner kronor

samlats in.

Pengarna går till organisationer

som hjälper barn

i olika delar av världen.

Organisationen

Svenska Afghanistankommittén

får pengar.

De jobbar i landet Afghanistan.

I år ska de hjälpa

barn med funktionsnedsättning

att kunna gå i skolan.

Alla barn har rätt

att gå i skolan.

Utbildning är en mänsklig rättighet.

Det går att fortsätta

ge pengar till insamlingen

hela året.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR